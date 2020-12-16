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《摩尔庄园》游戏回归，已上架苹果 App Store 预约：卡通页游变全面 3D 化

2020/12/16 8:56:30 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 12 月 16 日消息 据苹果 App Store 商店信息，《摩尔庄园》推出了移动版。相比于原来的卡通页游，新的《摩尔庄园》全面 3D 化，角色与场景拥有了立体的精致模样。

下面是介绍内容：

圆滚滚的小摩尔，带着蹦蹦跳跳的宠物拉姆，在清新可爱的世界里结交朋友，打工赚摩尔豆，就职成为警察、农场主、厨师、向导，一同建设美好家园。

2008 年上线的网页游戏《摩尔庄园》，曾经是很多人心底的珍贵记忆。这款游戏少有战斗对抗，反而以 “健康、快乐、创造、分享”为主题，让玩家悠闲生活，在分工协作中获得快乐。

如今《摩尔庄园》推出了移动版。相比于原来的卡通页游，新的《摩尔庄园》全面 3D 化，角色与场景拥有了立体的精致模样。

摩尔和拉姆们更加可爱，整个世界更加广阔有趣，可供探索的空间更多。

老朋友们都会在新世界中回归。你可以重新邂逅陪你长大的么么公主、瑞琪、RK，还有亲切的菩提大叔…… 一同演绎一段新故事。

在农场牧场劳动，去城镇打工挣钱，喂养拉姆，升级自己的家园…… 这些经典玩法都会延续到新的《摩尔庄园》中，并且升级换代，加入更多丰富内容。

IT之家获悉，核心的职业系统 SMC（Super Mole Club，超级摩尔俱乐部）也会再度登场，你仍然可以通过考核，扮演自己喜欢的职业，完成各种职业任务，为大家贡献力量！

现在预订《摩尔庄园》，游戏上线时你便可以获得 iPhone 与 iPad 用户限定头像框，以及丰厚的预约礼包。

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关键词：摩尔庄园App Store

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