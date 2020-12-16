【IT之家评测室】华为 Mate40 上手体验：旗舰性能兼顾轻薄手感

今年 10 月底，华为 Mate40 国内发布会召开，Mate40 系列正式和国人见面，这是迄今为止 Mate 史上最强大的一款手机，也是 Mate 系列款式最为丰富的一次，华为一口气带来了 Mate40 标准版、Pro、Pro + 以及保时捷版本，后三款机型已经上市一个月多的时间，目前各大电商平台和线下门店仍处于供不应求的状态，足以见得 Mate40 系列到底有多受消费者的喜爱，而标准版的 Mate40 定于 12 月 15 日上市预订 ，并于 12 月 21 日 10:08 首销。

相较于 Pro、Pro + 和保时捷版本，Mate40 来晚了一个多月的时间，那么这款手机是否值得大家的等待呢？IT之家已经提前拿到了华为 Mate40 标准款，并且作为主力机进行了几天的使用体验，本篇文章，IT之家将从主观感受角度来讲一讲，华为 Mate40 到底是否值得购买。

第一部分：外观

作为 Mate40 系列的 “中杯”机型，华为 Mate40 在外观设计上基本与 Pro 版本保持了一致，对于普通消费者来说，如果不是对 Mate40 系列特别了解，单从外观来看很难具体分辨哪台是 Mate40 哪台是 Pro。除了正面屏幕曲边弧度和前置打孔摄像头之外，Mate40 和 Pro、Pro + 版本在外观上并没有太多割裂感。

华为 Mate40 背面是熟悉的 “星环设计”，这种大胆独特的设计，真的是令人过目难忘。四枚摄像头组成了圈状，圆环左右上下各一枚镜头，补光灯位于中轴线上，圆环视觉上中心留空，上面印有徕卡 Logo 和标识。

Mate 系列的高端形象之所以能够如此深入人心，离不开每一代 Mate 系列手机在设计上的传承，历代 Mate 系列手机延续了对称式的设计语言，后摄模组始终位于机身的中轴线上，“对称”代表着最原始、最完美形态平衡，在手机上对称式设计也是大家最能接受的设计语言。

如果说 “对称”是设计理念上的一种传承，那么每一代 Mate 系列手机上那容易让人一眼辨识的独特设计点，则是设计语言上的传承。比如 Mate20 系列的 “浴霸”摄像头、Mate30 系列的 Halo 圆环，Mate40 系列的星环，只要一眼便过目难忘，这种标志性的设计，已经成为独有的 Mate 品牌符号。

在配色方面，华为 Mate40 带来了秘银、亮黑、釉白、夏日胡杨（素皮）、秋日胡杨（素皮）5 种配色版本，与 Pro 版本保持了一致，IT之家拿到的是秘银配色，这种配色搭载了 AG 磨砂工艺，手感比较细腻光滑，不容易留下指纹，不过也正因为太过于光滑了，笔者还是建议戴套使用。观感上，秘银整体为高亮银色，因为磨砂工艺的运用，光线在机身上会形成漫反射，不会聚集成刺眼的反光，观感朦胧神秘，同时机身还会隐约显现出青色、紫色的色彩，质感非常不错。

在正面，华为 Mate40 采用了双曲面屏的设计，这是笔者喜欢 Mate40 的一个重要原因。此前的 Mate 基础款虽然体验也不错，但往往因为直屏的原因，笔者会更喜欢带有曲屏的 Pro 版本。因为曲面屏的运用，一方面会提升手机的高端质感，另一方面则会减轻机身重量，让握持手感更舒适。华为 Mate40 机身尺寸为 158.6mm（长）x 72.5mm（宽）x 8.8mm（厚），重量仅为 188g，单手握持毫无压力，简直是小屏爱好者的福音，借助于曲面屏，华为 Mate40 的握持手感甚至让笔者找回了当年用 Mate20 Pro 时的感觉。单论手感，笔者选择华为 Mate40 的倾向是要远大于 Mate40 Pro 的。

华为 Mate40 采用了 68° 小曲率设计，比 Mate40 Pro 88° 环幕屏保守了不少，不过笔者更喜欢这种 “务实”的设计，更重要的是，华为 Mate40 这块 6.5 英寸 OLED 屏幕采用了单挖孔设计，视觉整体性更好。参数方面，Mate40 支持 90Hz 屏幕刷新率、240Hz 触控采样率、DCI-P3 广色域等等。

细节设计上，Mate40 的电源键依旧做红，音量键和电源键位于中框中线位置，顶部除了麦克风、扬声器开孔之外，还有红外线和 3.5mm 耳机接口。底部则是 SIM 卡槽、Type-C 充电口、扬声器开孔。

总的来说，这一代的 Mate40 在设计上是极其出色的，用三个代表词形容，就是「质感、轻薄、均衡」，更重要的是，Mate40 在诸如高刷屏、双扬声器、线性马达等配置上与 Pro 版本保持了一致，并没有因为两款手机不同的定位导致配置割舍，甚至在部分体验 Mate40 体验更优（比如打孔屏和手感），换句话理解，这一代的 Mate40 手机性价比有了更高的提升，是一款很有诚意的产品。

第二部分：性能和拍照体验

5G SoC 已经迈入 5nm 时代，不过目前市面上搭载 5nm 移动芯片的智能手机并不多，在 Mate40 系列发布会上，华为正式发布了麒麟 9000 和麒麟 9000E SoC 5G 芯片，均采用了 5nm 工艺，其中麒麟 9000E 由 Mate40 首发。

核心架构方面，麒麟 9000 E 采用了 1x Cortex-A77 Based 3.13 GHz + 3x Cortex-A77 Based 2.54 GHz + 4x Cortex-A55 Based 2.05 GHz，与麒麟 9000 一致。

GPU 方面为 22 核心的 Mali-G78 GPU，比麒麟 9000 少了两颗，NPU 方面为 1 大核 + 1 小核，大核比麒麟 9000 少了一枚。其余方面保持不变，虽然后缀带「E」，但实际上麒麟 9000 和麒麟 9000 E 的规格差距非常小，这种差距在日常使用中基本感知不到。

在网络方面，麒麟 9000 E 集成了 5G Balong 5000 调制解调器，官方表示下载速度比骁龙 865 + 的 X55 调制解调器快 2 倍，上载速度比骁龙 865 + 的快 5 倍。

性能部分我们直接通过《和平精英》游戏测试，为了方便大家直观了解华为 Mate40 在游戏中的帧数变化，我们选择了《和平精英》的流畅画质 + 90 帧率。

需要强调一点，因为系统限制的原因，我们只能通过手机插线连接电脑的方式进行帧率测试，这属于边充电边玩的游戏状态，因此评测结果仅供参考。

通过下面的帧数图可以看到，在接近 20 分钟的游戏中，华为 Mate40 达到了 88.8FPS 的表现，游戏过程中基本全程满帧运行，但有两处卡顿，一是游戏 6 分钟时上车阶段，此时画面闪晃了一下，另外一处则是 15 分钟时死亡的镜头切换，猜测主要原因还是系统问题（测试手机为工程机，固件版本 11.0.0.112）。

华为 Mate40▲

作为对比，搭载麒麟 9000 的华为 Mate40 Pro 基本全程稳定在 89-91FPS 上下，基本与华为 Mate40 一致，因此两款处理器在性能上的差距可以说是微乎其微的。

华为 Mate40 Pro▲

相机部分，华为 Mate40 搭载了 5000 万像素超感知摄像头（广角，f/1.9 光圈 ）+ 1600 万像素电影摄像头（超广角，f/2.2 光圈）+ 800 万像素长焦摄像头（f/2.4 光圈，支持 OIS 光学防抖），支持自动对焦，以及一枚激光对焦传感器。

其中超感知主摄采用了 Mate40 Pro 同款的定制 IMX700 传感器，RYYB 滤色阵列，传感器尺寸 1/1.28 ⁠英寸，单像素面积 1.22μm，全像素八核对焦，在弱光线下有非常不错的表现。

相机部分，华为 Mate40 的思路是和 Mate40 Pro 一致的，都是主摄 + 长焦 + 超广角，只是在长焦端和超广角端镜头上有一定差异。

我们来看一下华为 Mate40 的拍照表现（上传照片均有压缩）：

主摄抓拍▲

主摄▲

超级微距▲

主摄▲

主摄微距▲

超广角▲

总的来说，华为 Mate40 的三颗镜头的表现都是一如既往的出色，主摄 1/1.28 英寸的大底让华为 Mate40 在各种光线条件下都有着优异的动态范围表现。白天光线良好的情况下，华为 Mate40 样张给笔者的第一印象就是通透和干净，白平衡表现准确，色彩也是恰到好处，色彩调教与华为 Mate40 Pro 基本一致，浓郁的华为味道。

Mate40 超广角端畸变控制的很到位，长焦端最高支持 3X 光学变焦和 30 倍数字变焦，日常使用还是以 3X 光变和 5X 混合变焦为主，3X 和 5X 的表现也基本能够满足普通用户的日常拍摄需求。

第三部分：智慧体验

华为 Mate40 搭载了全新的 EMUI 11 系统，新系统强调了三个 “因人而 yi”。包括交互方面的 “因人而宜”、围绕艺术设计的 “因人而艺”和让手机更高效使用的 “因人而易”。

这部分IT之家在华为 Mate40 Pro 的评测中已经进行了深度体验，这里再简单描述一下。

首先是围绕艺术设计的 “因人而艺”——相较于 EMUI 10，11 更强调 UI 设计上的艺术性，比如 AOD 提供了蒙德里安风格，并且给予了用户非常自由的再创作空间，我可以自定义选择文字大小、色彩、布局等等，AI 自定义取色技术让用户还可以通过拍照，自定义蒙德里安风格的颜色。

AOD▲

在交互方面，EMU11 系统借鉴了 “一镜到底”，带来了全新的动效引擎，在与手机的交互过程中，始终保持视觉焦点的连续性，再比如手机滑动时，操作更跟手，系统更顺手。

在 AI 功能方面，华为 Mate40 系列加入了 AI 隔空操控、注视不息屏、AI 字幕等等。比如 AI 隔空操作，除了常规的截图、上下滑动之外，在音乐播放中做出隔空按压手势，即可实现暂停，还可以隔空接听来电。

AI 隔空操控 gif▲

AI 隔空操控 gif▲

再比如注视不息屏功能，对于有车一族来说，这个功能真的是太重要了，开车时只需要眼睛看一下屏幕，手机就不会息屏，始终保持亮屏状态，保证用户的安全驾驶。

AI 字幕也是一个很实用的功能，在一些直播、发布会或者是一些国外博主拍摄的视频中，可以将视频中的英文实时转成中文汉字，不懂外语也可以看生肉视频了。

在 EMUI 11 系统中，笔者最喜欢的一个功能，是畅连。对于华为用户来说，这个功能并不陌生，早在 EMUI 10 中，畅连上实现了华为手机与手机、智慧屏、音箱等设备的音视频通话。在 EMUI 11 系统中，畅连迎来了新升级。

畅连通话已经融入到了通话功能中▲

如今的畅连已经成为了一个独立的 App，在常规的音视频通话外，还加入了消息聊天，并且带来了大文件闪传功能，最高可传输 400GB 文件。

通过畅连，你可以实现群聊，也可以一对一的单独聊天，可以发送表情、定位、图片、文字、加密的信封消息、支持进度条的语音之外，还可以发送手机上的文件，甚至刚刚拍摄的 4K 视频，你也可以将原片发送给对方。同时大文件闪传功能的优势还在「快」上，官方表示，传输 1GB 大文件，最快仅需 31 秒，同时断点续传，对于办公人士来说，这个功能可以说吊打微信了。

更重要的是，依托于多屏协同的能力，你甚至还可以将电脑上的大文件直接通过手机畅连传输给对方。

比如，你的华为笔记本上有一个超过 100M 的大文件，需要传输到对方的手机上，以往的方法是先将文件传输到自己的手机上，然后通过手机操作。现在得益于华为多屏协同和畅连，你仅需将电脑文件拖动到对方的畅连中，就能完成全部操作。

你也可以通过畅连给对方的智慧屏打电话，也可以给对方的华为手机、平板电话。不难看出，借助畅连，华为正将用户和用户、用户和产品之间紧密的连接在了一起，努力打造以人为中心，分布式、多端协同的智慧体验，这也是华为全场景智慧生态融合的必经之路。

总结：

以往，笔者给身边的亲朋好友推荐华为 Mate 手机时更倾向 Pro 版本，因为往往 Pro 版本的体验是最旗舰和完美的。不过在今年的 Mate40 系列上，这种观点已经不成立，甚至在对面 Mate40 和 Mate40 Pro 之间的选择时，笔者更倾向前者，因为它保证了价格基本不变的同时，带来了体验的明显升级。虽然定位上 Mate40 和 Pro 还是有明显区分，但体验上的割裂感已经微乎其微，它以更低的价格，带来了更接近或者是几乎相同的旗舰体验。另一方面，华为 Mate40 还有着非常不错的轻薄手感以及观感更佳的单挖孔屏幕，对于小屏爱好者来说，华为 Mate40 就是一个很不错的旗舰选择。

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