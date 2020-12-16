【IT之家评测室】HUAWEI MateStation B515 体验：紧凑、高效、统一、融合

12 月 8 日，华为正式发布了 HUAWEI MateStation B515 台式机产品，这是华为进军 PC 市场四年以来，发布的首款商用台式机，同时也是对华为全场景智慧体验的再一次构建和完善。

HUAWEI MateStation B515 采用小机箱设计，搭载了新一代 8 核 7nm AMD 锐龙处理 AMD 4000G 系列，集成显卡 Radeon Graphics，内存为 8GB/16GB DDR4，配备华为智慧键鼠套装，可以配合华为手机、平板、笔记本等智能产品的分享功能。

IT之家评测室收到了这款产品，配置版本为 AMD R5-4600G 处理器 + 16GB 内存 + 512GB SSD。作为华为首款台式机产品，HUAWEI MateStation B515 商用系列的定位人群是大型企事业单位和各中小型企业的员工，因此产品在设计上更加强调生产力和智慧办公体验。本篇文章，IT之家将基于这两个维度给大家带来详细的体验报告，话不多说，直接进入主题吧！

第一部分：外观设计

HUAWEI MateStation B515 台式机套装整体采用了非常商务、简洁、紧凑的设计，显示器、主机、键鼠均为纯黑色，给人一种很稳重的感觉，非常符合企业人士的商务办公审美。

先从显示器说起，HUAWEI MateStation B515 配备一块 23.8 英寸护眼屏，分辨率为 1920x1080，72%NTSC，1000:1 对比度，支持科学护眼，通过德国莱茵 TÜV 国际认证，显示器采用了三微边一体化设计，官方表示屏占比达到了 90% ，显示器的下边框有高亮银的华为铭刻 Logo，显示器背板竖直纹理设计风格也与机身整体风格一脉相承，底座为纯黑色的方形设计，可占用更少的桌面空间，平整的底座也适合放手机、耳机等小物件。

显示器的支架为圆柱型，顶部采用了卡扣式的快拆设计，可以快速实现显示器和支架的拆卸安装，同时显示器支持俯仰角的调整，但不支持左右转动略感可惜。

显示器接口在背面，包括 HDMI 和 VGA 两个接口。

正面右侧下方有 5 枚按键，左右侧的电源键内嵌有白色的 LED 灯，以显示开关机状态。另外四枚按键则用来调控显示器的相关显示参数，包括亮度、色温、对比度、情景模式、语言等等。

显示效果方面，护眼屏给人的第一观感还是很舒适的，长时间使用眼睛也不会酸痛，但不能否认，1080P 的 23.8 英寸显示屏，观感上的颗粒感还是非常明显的。

HUAWEI MateStation B515 主机采用了小型无线化设计，重量仅为 4.2kg，三围尺寸分别是高度 293 mm、宽度 93 mm、深度 315.5 mm，相当于传统台式机大小的三分之一，紧凑的机身非常适合狭小拥挤的办公桌。

在设计上，HUAWEI MateStation B515 主机正面采用了中式格栅元素面板，细腻亚光黑配色，整机看上去很有商务气息。

在接口方面，正面有 3.5mm 耳麦接口 x 1，USB-C（USB 2.0）接口 x 1，USB-A（USB 3.2 Gen 2）接口 x 1。其中 USB-C 接口支持最高 18W 的快速充电。

背面接口，包括麦克风输入接口 x 1、音频输出接口 x 1、音频输入接口 x 1、HDMI 接口 x 1、VGA 接口 x 1、USB-A（USB 3.2 Gen 1）接口 x 2、USB-A（USB 2.0）接口 x 2、RJ45 接口 x 1、串口 x 1。接口方面还是非常丰富的，能够满足企业员工的使用需求。

机箱拆卸采用了螺丝 + 抽拉卡扣的方式，扭开背面的两个螺丝，即可将挡板抽出，方便升级内部硬件。

HUAWEI MateStation B515 的内部构造还是比较整洁和美观的，内部的卡槽包括：PCIe x 16 插槽 x 1、PCIe x 1 插槽 x 1、SO-DIMM 插槽 x 2、M.2 2280 接口 x 2、SATA 接口 x 1。

HUAWEI MateStation B515 的额定输出功率 300 W，同时内置了双天线 Wi-Fi 和蓝牙 5.0 等模块。

HUAWEI MateStation B515 内部有三个散热风扇，包括 CPU、电源各一枚，另外一枚则位于主机正面下方进风口的位置。其中 CPU 的散热风扇采用了下压式，以形成独立的散热风道，有一点需要称赞的是，在运行过程中，B515 是非常安静的，几乎可以忽略不计，即便是运行一些大型任务时，风扇的运行声音也完全在可接受的范围内。

HUAWEI MateStation B515 配备了超薄键盘，支持小键盘，同时键盘右上角还有一枚指纹识别按键，键盘还内置了 NFC 模块，位于 Shift 键上，支持华为手机一碰传多屏协同等。

值得一提的是，这枚指纹键还集成了开机键，轻轻一按，指纹安全解锁，开机登录一步到位。需要注意一点，需要将键盘插入到背面的 USB 接口（指纹键盘专用）中，才能实现该功能。

键盘上方的 F1 区域为功能键，支持通过键盘调节屏幕亮度、声音控制等等，使用体验与笔记本非常接近。键盘手感尚可，键帽采用了类肤质的涂层，摸起来很舒适。

鼠标的具体型号为 M100，官方并未给出太多数据，手感还不错，比较有分量感，猜测内部或配有配重块。

第二部分：性能简测

HUAWEI MateStation B515 搭载了 AMD 的 Ryzen 4000 系列 APU。IT之家拿到的是 R5 4600G 型号，并作了跑分测试。参数方面，R5 4600G 为 6 核 12 线程，3.7-4.2GHz；核显为 Vega 7，频率高达 1900MHz。虽然 R5 4600G 的核显流处理器数量不及 R5 2400G 的 Vega 11，但是由于工艺的进步带来的频率大增，其图形性能已经远超 Vega 11。

Cinebench R15：

R5 4600G 单核 188 分，多核 1520 分；

Cinebench R15跑分截图▲

Cinebench R20：

R5 4600G 单核 490 分，多核 3585 分，基本上与 R5 3600 一个水平。

Cinebench R20跑分截图▲

3DMark：

R5 4600G 的核显在 Time Spy 上得分 1066 分，大约是 MX 150-250 的水平。

内存测试环节，IT之家使用《AIDA64》进行测试，HUAWEI MateStation B515 内存读取成绩可达 42119MB/s，写入成绩为 43032MB/s，拷贝为 36864MB/s，延迟为 87.8ns。

HUAWEI MateStation B515 搭载了搭载了一块三星的 SSD，具体型号为 PM981a，CrystalDiskMark 测试成绩为 3567MB/s 的 SEQ1M(Q8T1)读取和 2985 MB/S 的 SEQ1M(Q8T1)写入，表现非常出色。

HUAWEI MateStation B515 的应用场景主要是商务办公，在性能部分，MateStation B515 所搭载的 Ryzen 4000 系列 APU 基本可以事务性的办公场景，一些专业或者重度的办公场景也是不在话下的。

第三部分：智慧体验

对于大型企事业单位和各中小型企业的员工来说，办公电脑最重要的还是高效生产力体验，何为高效生产力，简单理解的话，其实就是以人为中心、多端设备体验上的统一和融合。

举一个简单的例子——数据传输。传统的 PC 和手机之间的数据传输通常依靠数据线或者是第三方应用为主，但这种方式存在操作繁琐、传输大小受限等等问题，长时间下，用户就疲倦于这种繁琐的操作，久而久之，PC 会逐渐变成一座信息孤岛。HUAWEI MateStation B515 通过两个功能，改变了这种现状。

第一个功能是大家熟悉的多屏协同，经过一年时间的发展，多屏协同已经成为华为智能产品的核心竞争力，也是华为全场景智慧体验的重要一环。

另一个功能则是华为云空间。这是华为用户的智能数据管家，只需登录华为账号，就能在电脑上轻松管理手机等多终端个人文件，并且在多设备上保持同步更新。

1、多屏协同

华为手机和 MateStation B515 的互联互通非常简单，只需将手机 NFC 区域碰触键盘 Shift 键上的 NFC 标志，即可将手机 “投屏”至电脑端。

手机NFC区域碰触键盘打开多平协同▲

当然，还有一个简单粗暴的方法，只要将手机通过数据线连接电脑，手机端即可出现弹窗提醒，点击即可连接。通过主机正面的 Type-C 接口连接手机的话，还能同时实现 18W 的快速充电。

快充+多屏协同开启GIF演示▲

那么多屏协同有什么用？实际上早在IT之家关于华为 MateBook、平板的评测中，已经多次提到过了，用最粗暴和简单的方式理解，就是台式机具备了手机的功能，手机和电脑之间实现了融合和统一。基于多屏协同，用户可实现手机文档 / 图片 / 文本的快速查看、编辑、传输，在一个 PC 设备上完成两个设备的任务。你可以将手机中的文档资料直接拖拽到电脑上，而不必反反复复拿起手机进行操作，PC 的专业能力既可以处理 PC 的专业任务，又可以处理手机的任务，极大程度提高了效率。

多屏协同GIF演示▲

你可以利用台式机的鼠标、触摸板和触控屏幕、键盘，可以直接打开、操作和使用各种手机 APP。举个简单的例子，比如你嫌弃手机打字太慢，借助于多屏协同，你就可以实现在电脑上打开手机端的应用，并且用键盘输入文字。

再比如桌面版微信无法打开的小程序，可以通过电脑打开手机微信端的小程序进行使用体验。

甚至你还可以将电脑主机一键连接到手机的网络，要知道不少企业和公司的网络并不稳定，断网已经是家常便饭，基于这个功能，员工可以快速的从断网中恢复正常网络，从而实现高效稳定的办公体验。

多屏协同的潜力和想象空间巨大，它打破了电脑与手机间的壁垒，实现了不同系统之间的统一体验，让办公者聚焦在一个屏幕上，让大小屏之间的信息互相融合共享，PC 不在成为一座信息孤岛。

实际上笔者的这篇评测就是通过 HUAWEI MateStation B515 和华为 Mate40 手机完成的，两台设备实现多屏协同数据打通之后，体验真的是直线式的升级。比如我要将一张截图修改长度，然后上传到这篇文章的 Word 里，以往的操作需要先通过手机修改截图大小，随后打开 QQ 等应用程序将截图传输到 PC 端，完成整个过程基本需要 1-2 分钟左右的时间。

在PC屏幕上进行手机截图等操作▲

而基于多屏协同，我在仅仅花费十几秒就能完成上述全部操作，因为这些操作全都是在一个屏幕上完成的，我不需要反复的在手机屏幕和 PC 屏幕间切换，也让我的工作始终保持专一。

2、华为云空间

HUAWEI MateStation B515 内置了华为云空间 PC 客户端，这是华为专门针对手机、平台、PC 之间信息融合所搭载的一款专业 App。

华为云空间内有图片、联系人、备忘录、云盘、录音等功能，华为手机、平板等设备同步到云空间上的数据，都能通过云端在多设备间自由流通并保持同步更新。

相册▲

备忘录▲

HUAWEI MateStation B515 所搭载的华为云空间客户端，还支持 “同步文件夹”功能，开启之后，电脑端的资源管理器会显示 “华为云盘”入口，点击进入即可查看手机、平板、PC 存储在云盘中的文件，用户可以对云盘的文档进行修改，修改之后即在所有设备中保持更新。这个功能的好处是无需数据线，无论是手机还是平板、PC，任意设备修改文档，其它设备也会自动同步修改操作，通过云端同步，实现操作上的统一。

写在最后：

在使用 HUAWEI MateStation B515 办公的这段时间里，笔者能在很多地方感受到华为所强调的智慧办公体验，比如键盘指纹 + 开机二合一的设计，开机不再需要去按主机上的按钮，只需要点击键盘上的指纹识别按钮，就可实现开机、解锁两个功能，操作起来一气呵成。

键盘开机解锁GIF演示▲

这种体验跟华为 MateBook 笔记本是完全一致的，可以明显感知到，华为正在努力融合手机、PC 之间的界限，通过一系列的软硬件创新，给消费者提供一个多端协同，更加统一的体验感受。

在商用市场，HUAWEI MateStation B515 还有一个先天性的优势——在国内，华为手机、PC、平板用户拥有非常庞大的基数，这是任何一家传统 PC 企业都无法匹敌的。换句话说，华为的生产力生态已经初步建成，HUAWEI MateStation B515 在这个时间点发布推出，可以说是如鱼得水，企业用户可以更低成本的实现华为智能设备之间的互相协作，最大程度的发挥这些产品的生产力价值。