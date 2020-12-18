三星 Galaxy S21 Ultra 配置全曝光：6.8 英寸 120Hz 屏，Exynos 2100+12GB 内存

IT之家 12 月 18 日消息 过去的几周关于三星 Galaxy S21 系列的爆料疯狂泄露，包括渲染图和上手视频。现在，爆料人士 Roland Quandt 又曝光了 Galaxy S21 Ultra 的配置详情。

在欧洲，Galaxy S21 Ultra 手机使用了未公布的 Exynos 2100，并标配了 12GB 内存，存储空间 128GB 起，提供 256GB 和 512GB 版本，提供对 microSD 的支持。美国等地区的版本应该会搭载骁龙 888 处理器。

根据 Roland Quandt 现在分享的信息，Exynos 2100 包括一个时钟频率为 2.9GHz 的超高性能核心，三个运行频率为 2.8GHz 的高性能核心，以及四个时钟频率为 2.4GHz 的高效核心。

值得一提的是，Galaxy S21 Ultra 搭载 5000mAh 的电池，支持无线充电和 45W 快速有线充电。不过，根据最近的报道，包装盒里面并没有包含充电器。

三星手机在显示屏方面表现经常非常出色，2021 年也不例外。Galaxy S21 Ultra 采用了一块巨大的 6.8 英寸 AMOLED 显示屏，拥有细边框和两侧弧形边缘。不过据说这些弧度本身很小，面板接近于平面。显示屏支持 Quad-HD + 分辨率（3200x1440p），像素密度为 515 像素 / 英寸，而亮度则可以达到惊人的 1600 尼特。此外，屏幕支持 LTPO 120Hz 可变刷新率技术。屏幕受到第七代大猩猩玻璃 Gorilla Glass Victus 的保护，也支持 S Pen。

当然，没有好的软件，就不能有好的显示效果。Galaxy S21 Ultra 应该会预装 Android 11 和 One UI 3.1。

另外，三星 Galaxy S21 Ultra 尺寸为 165.1×75.6×8.9 毫米，重量为 228 克，这使得它比 Galaxy S20 Ultra（166.9 x 76 x 8.8 毫米，222 克）更小却更重。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 Ultra 真正出色的地方是在相机部分。升级后的 1.08 亿像素主摄像头，提供光学图像防抖 (OIS)和 f/1.8 光圈。1200 万像素超广角摄像头支持 120 度视场角和 f/2.2 光圈，但不支持 OIS。还有 LED 闪光灯和激光自动对焦，以及多功能变焦系统，后者包括一个能实现 3 倍混合变焦的 1000 万像素 f/2.4 长焦摄像头和一个能实现 10 倍混合变焦的 1000 万像素 f/4.9 传感器。两者都具有 OIS 功能，据说两个传感器的数据可以实现 100 倍空间变焦。

此外，Galaxy S21 Ultra 可以录制 30fps 的 8K 视频和 60fps 的 4K 视频，该机自拍摄像头拥有 4000 万像素的分辨率。