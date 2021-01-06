定制索尼 IMX766 表现如何？OPPO Reno5 Pro + 相机体验

上个月下旬，OPPO 带来了 Reno5 系列的超大杯选手——OPPO Reno5 Pro +，这款超大杯手机采用了与索尼联合开发的旗舰传感器 IMX766，搭载高通骁龙 865 旗舰平台，支持 65W 快充，艺术家定制版本还全球首发量产电致变色技术，堆料满满。另外一个亮点，作为一款颜值备受好评的骁龙 865 旗舰机型，OPPO Reno5 Pro + 的起售价仅为 3999 元，发布之后便成为一款名副其实的真香机。

此前IT之家已经带来了这款手机的评测体验，在 Reno5 Pro 评测中，也针对主打的 FDF 全维人像视频技术系统进行了深度体验，感兴趣的小伙伴可点击下方链接深入了解：

《【IT之家评测室】OPPO Reno 5 Pro 手机体验：一个 “美”字贯穿全部》

《【IT之家评测室】3999 元起的高颜值骁龙 865 旗舰：OPPO Reno5 Pro + 初体验》

本篇文章，IT之家围绕 Reno5 Pro + 的静态影像部分，简单分享一下 IMX766 主摄所带来的拍摄体验。

OPPO Reno5 Pro + 搭载了后置四摄组合，包括：

5000 万像素的 IMX766 主摄，1600W 像素广角镜头、1300W 像素 5 倍混合光变长焦镜头、200W 像素微距镜头。主摄很有看头，是 OPPO 与索尼联合开发旗舰传感器 IMX766，拥有 1/1.56 英寸大底，单 1.0μm 大像素，搭配自研月光夜景视频算法，进光量对比 IMX586 提升 63.8%，视频拍摄更亮更清晰。

其他方面，OPPO Reno5 Pro + 支持 DOL-HDR 数字重叠高动态范围技术，视频拍摄动态范围和画质皆提升 200%，有效缓解运动拖影现象；加上 Live HDR 视频算法，视频录制所见即所得。OPPO Reno5 Pro + 还支持全像素全向对焦技术，独特的 2x2 像素结构，对焦更快更准；支持视频锁定追焦，自动锁定动静拍摄主体，实时预判运动趋势，追焦更稳。

我们直接来看样张表现：

白天室内（主摄微距）▲

下午阴天环境（1X、2X/5X 长焦）▲

室内灯光主摄 / 超广角对比▲

下午阴天环境（主摄）▲

人像样张▲

人像样张（霓虹人像）▲

室内夜景（室内关灯弱光场景）▲

OPPO Reno5 Pro + 的静态样张，整体还是延续了 OPPO 一贯如此的真实还原风格，所拍即所见，曝光控制的也非常出色。得益于主摄 1/1.56 英寸大底和单 1.0μm 大像素，在一些暗光环境和大光比环境下，OPPO Reno5 Pro + 能呈现出动态范围很高的样张，特别是光线不足的夜晚环境，开启夜景模式之后，能大幅的降低画面噪点，使样张的纯净度和亮度再上几个台阶。

此外，主摄带来的DOL-HDR算法，在诸如大光比等特殊拍摄场景下，OPPO Reno5 Pro +的HDR成像速度更快，甚至还能一定程度上解决“运动残影”问题，夜景下成片率更高。

室内（弱灯光环境）▲

室外▲

夜景方面，IMX766 的表现依旧是旗舰级的，在夜晚复杂灯光环境下，主摄对高亮的霓虹灯有着不错的色彩还原，同时对高光的压制也比较到位。

在默认模式下，系统会根据周围的光照环境，自动帮你开启夜景模式，夜景模式样张的亮度明显上了一个台阶，画面整体的动态范围更高，不过很有意思的是，对比之下，普通模式下拍摄的夜景色彩要比夜景模式更鲜艳一些。

室外（普通）▲

室外（开启夜景模式）▲

室外（超广角）▲

室外（夜景模式）▲

在 Reno5 系列上，OPPO 还带来了视频拍摄的 “视频夜景”模式，当打开手机拍摄界面中的 “AI”按钮之后，系统会自动判别拍摄环境，自动开启视频夜景模式。

对比之下，视频夜景画面整体亮度明显提升，纯净度更高，在一些极限弱光环境下，这个功能还是非常有必要的。

在体验时IT之家发现，OPPO Reno5 Pro + 拍照时还有着非常不错的对焦速度，即便是一些特别细的物体（比如笔、树枝、手指等），OPPO Reno5 Pro + 也能实现轻松对焦，基本不会出现拉风箱的现象。

对焦 GIF 演示▲

这种快速对焦不仅体验在拍照方面，在一些动态视频方面，当镜头前被拍摄主体切换时，镜头也能第一时间实现精确对焦，对于经常拍摄视频的小伙伴来说，这个功能非常实用，拍摄视频时不用频繁的点击屏幕手动对焦。

总结：

OPPO Reno5 Pro + 拍照给笔者带来最直观的感受，用一个字形容就是“稳”，这里的稳不仅仅是字面含义的稳，更多的是在各种场景下稳定、出色的样张，特别是对焦速度和夜拍表现，给笔者留下了深刻的印象。

另一方面，作为一款2020年末的骁龙865旗舰，OPPO在Reno5 Pro +上的刀法还是非常精准的，在影像部分通过阉割潜望式长焦与自家的Find X系列实现了定位差，但又围绕Reno系列主攻的轻薄高颜值设计和人像视频进行猛攻猛打，满足了消费者对高端性能、高颜值、轻薄设计、拍照、人像视频五个方面的需求，3999元的起售价同时还圈住了不少追求性价比的朋友，这一招“不可谓不妙”。