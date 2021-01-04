微软展示 Win10 应用全新设计理念：圆角 UI ，新开关 / 滑块

IT之家1月4日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软正在认真对待 Windows 10 的重新设计，该公司现在也在探索对商店应用的改进。微软正在考虑一些新的设计变化，这些变化将影响应用程序在非静止状态（选定、悬停等）下显示 ListView、GridView、按钮和其他元素的方式。

传闻已久的设计升级已经让微软忙碌了一段时间。我们已经在 Windows 10 中看到了 Fluent Design 和开始菜单的新应用图标。除了系统范围内的改进之外，这家科技巨头还将为 XAML 应用带来新的用户界面。

微软提出的设计还旨在实现项目的圆角，包括多选模式下的选择复选框、切换开关、评级栏、悬停效果等。

根据微软发布的新文档，新的设计将使 XAML Windows 应用与现有的 Web 和移动应用看齐，同时 “在 Windows 上看起来很熟悉”。

目前，Windows 10 中的 XAML 控件与 Web 和移动应用的发展方式不一致。为了解决不一致的问题，微软正计划改变切换开关、滑块和评级控件的默认外观。

微软也有计划改变各种按钮控件的默认外观。

大致目的是为了在整个 Windows 10 中实现更多的整体一致性，从 PWA 到各种 Windows Store 应用。未来的 Windows 10 可能会有圆角的窗口、按钮、切换开关、滑块、对话框、ListView、GridView、选择菜单等。

除了圆角，这些应用区域在选择、悬停或其他非静止状态下，也会有其他 Fluent Design 效果。

例如，ListView 项目现在有了一个刻度标记标识符，外侧重音色边框现在更加明显。

IT之家获悉，值得注意的是，这只是一个 “提案”，它并没有处于开发或测试阶段，所以不能保证它是否真的会被最终确定在 Windows 10 系统中使用。

根据看到的文件，微软还希望解决用户界面 UI 问题，即当用户打开上下文菜单项时，会导致上下文菜单的高度增加。