微软 Win10 Core OS Polaris 早期版本泄露：兼容 ARM32 架构，已被 Windows 10X 取代

IT之家1月4日消息 外媒 Windows Central 报道，早在 2018 年，就有爆料称，微软正在为 PC 打造一款全新的现代版 Windows 10，代号为 Polaris。这将是 Windows Core OS 旗下的产品，其中还包括 Andromeda 作为可折叠移动设备的操作系统。

据传，这款操作系统将剥离很多遗留的代码和兼容性问题，而当前版本的操作系统正遭受困扰。虽然微软在 2018 年取消了 Polaris 和 Andromeda，并后续公布 Windows 10X 作为其替代品，但前者的构建版本已经在网络上泄露。

Windows Central 报道称，Polaris 的旧 Build 巴巴 -- 传统 PC 的模块化 -- 已经在网络上泄露，但不幸的是，其中并没有什么值得兴奋的地方。泄漏的是 2018 年的一个非常早期的 Polaris 构建版本，并且不包含任何 shell 或应用程序。这基本上意味着它也没有 GUI，只是裸露的操作系统包。

IT之家获悉，虽然在构建版本中没有太多的东西可以使用，但有一个小插曲是，Polaris 是基于 Windows 10 RS3 RTM 构建的，并与 ARM32 架构兼容。这意味着它可以在年代久远的 Surface RT 上启动运行。

Polaris 本来是 Windows 的模块化版本，可以提供更好的灵活性、电源管理和性能。然而，需要强调的是，该操作系统已经停止开发，并且已经被 Windows 10X 所取代，Windows 10X 计划在今年春节晚些时候到来。