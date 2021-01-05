即将上市，微软 Surface Pro 8 通过 FCC 认证：支持 LTE 和 Wi-Fi 6

IT之家1月5日消息 外媒 Windows Latest 报道，根据新近公开的一份 FCC 文件，微软将推出传闻已久的带有 LTE 和 Wi-Fi 6 连接功能的 Surface Pro 8 新设备。

根据 FCC 文件，微软 Surface Pro 8 可以使用 Quectel 的 LTE-A Cat 12 M.2 模块，用户可以直接通过 Windows 10 设置应用管理连接。根据微软提交的 FCC 文件，可以通过 Surface 应用获得厂商的保修信息。

另一份文件显示，Surface Pro 8 将支持 Wi-Fi 6，采用了英特尔的 Wi-Fi 6 AX201 适配器，该适配器能够提供最新的 Wi-Fi 标准（俗称 802.11ax）以及蓝牙 5。

与上一代 Surface Pro 7 相比，内置的 LTE 连接和 Wi-Fi 6 集成应该足以提供更好的无线性能。

至于其他的硬件规格，预计 Surface Pro 8 设备将搭载高达 32GB 的内存和 1TB 的存储空间。eBay 上的 Surface Pro 8 原型机显示，该设备将搭载 Intel 第 11 代 Tiger Lake 处理器与 Xe Graphics 显卡，以及运行在 4200MHz 的内存。

▲Surface Pro 8 原型机

IT之家获悉，另外此前消息称，微软 Surface Pro 8 将提供英特尔酷睿 i3、128GB 存储空间和 8GB 内存的配置，而不是 4GB 内存。

在设计上，这款二合一设备与 Surface Pro 7 完全相同，屏幕尺寸或边框也完全没有变化。

除了 Surface Pro 8 之外，微软还计划在今年晚些时候发布 Surface Laptop 4 和 Surface Duo 2（Zeta）。