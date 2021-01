微软 GitHub 发布 2020 年度报告：开发者数量超 5600 万，TypeScript 上升至第四

IT之家1月5日消息 GitHub 发布了 2020 年度报告《The 2020 State of the Octoverse》,统计了从 2019 年 10 月到 2020 年 9 月的运行数据。

▲ 图源 GitHub,下同

报告显示,从 2019 年 10 月到 2020 年 9 月,Github 上开发者数量超过五千六百万;72% 的财富 50 强公司在使用 Github;超六千万新项目被创建;超过 19 亿的贡献被添加。

在活跃用户的地理分布上,北美用户最多(34%),不过相较于去年北美用户减少了 2%;亚洲次之(30.7%),亚洲用户增长了 1.1%。

编程语言方面,JavaScript 依然保持了领先地位;Python 自从 2019 年超越 Java 以来,在 2020 年继续保持了第 2 名的高位。

值得注意的是,TypeScript 在 2020 年强势增长,由 2019 年的第 7 名上升到了第 4 名;PHP 则出现下滑,由第 4 名降到了第 6 名。

IT之家了解到,TypeScript 是一种由微软开发的开源、跨平台的编程语言。它是 JavaScript 的超集,最终会被编译为 JavaScript 代码,当前最新版本为 TypeScript 4.0。

最后值得关注的是,在 2020 年全球疫情暴发之后,活跃用户的开源项目数量呈现了爆发式增长。

微软中国官方微博表示,GitHub 预计到 2025 年,开发者人数达 1 亿。