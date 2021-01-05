Xbox Series XS 曝光，微软已申请商标

IT之家1月5日消息 外媒 onMSFT 报道，2020 年 12 月 29 日微软提交了 “Xbox Series XS”的商标申请。

该商标与同一网站上 Xbox Series X 商标申请的细节非常相似，不过并没有真正明确这是一款新的游戏机、服务的名称，还是其他的东西。

IT之家获悉，它可能是一款新的游戏主机，但这样的名字会在消费者中引起更大的混淆，因为他们很难分辨 Xbox One X、Xbox Series X 和 Xbox Series S 之间的区别。

更有可能的情况是，微软只是在掩盖他们的出发点，以防止其他团体使用这个短语。另一种可能，也是很有意义的一种可能，就是这些短语被注册为商标，这样它就可以在指向 Xbox Series X 和 Xbox Series S 游戏机设计的视频游戏或配件时使用该描述。微软此前已经在描述一些视频游戏时使用了 “Xbox Series X|S”，而这个词汇基本上是一样的。

奇怪的是，同一网站还显示了新的 “Xbox Series S”商标申请，该商标与 “Xbox Series XS ”商标是同一天申请的。Xbox Series S 游戏机显然已经发布，这使得该申请看起来非常奇怪，这件事上微软只是在 “I”和 “T”上做了点缀，以防止未来与竞争对手发生任何法律纠纷。