苹果 iOS 14.4 Beta 表明：Apple Watch 将推引导式语音步行锻炼

IT之家1月6日消息 外媒 9to5 Mac 报道,由网友 Khaos Tian 在 Twitter 上发现,Apple Watch 的 Workout 应用中出现了一个有趣的新设置。该设置被命名为 “Time to Walk”,描述了一项功能,当连接电源且 iPhone 在附近时,步行锻炼会被下载到手表上。

这个开关功能会出现在手表本机和 iPhone 上配套 Watch 应用中。结合外媒的代码调查证据来看,苹果的引导式语音锻炼似乎很快就会出现在手表上。

这个功能似乎还没有发挥作用,所以我们还不能亲自尝试,它很可能取决于服务器端的变化。

IT之家获悉,“Time to Walk”的品牌与经典的 “Time to Stand”提醒一致,该功能鼓励用户每小时站起来走动一下。所以,也许这个功能推出后,会有每天去散步一次的目标。

基于这些特殊的锻炼需要下载,并且完成后自动删除,由此可见,这些课程是有相关的音轨的。

这重点表明 “Time to Walk”锻炼将类似于指导性的音频锻炼课程。代码发现也证实了这一点,在 iOS 14.4 Beta 测试版源代码中发现了 “WORKOUT_GUIDED_WALK”的引用。

苹果最新的服务 Apple Fitness+,目前并没有任何户外锻炼类型。对于该服务来说,提供有指导性的音频锻炼无疑是有意义的,但目前还不清楚 “Time to Walk”是否需要订阅 Fitness+。源代码串显示,健身应用将提供这些新的音频锻炼,但我们还无法确定它们是否会对任何人开放,或者是否会在 Fitness + 付费订阅之后出现。

与 “Time to Walk”一致,代码引用显示,苹果还在为那些有身体残疾且无法行走的人开发 “Time to Push”锻炼。这类似于 Apple Watch 已经为轮椅使用者提供 “Time to Roll”提醒,作为 “Time to Stand”提醒的替代方式。