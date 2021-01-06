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微软计划使用 One Outlook 取代邮件 / 日历两款应用

2021/1/6 7:32:21 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家1月6日消息 据外媒 WindowsCentral 消息，微软正在为 Windows、Mac 设计一款全新的 One Outlook 客户端来取代已有的邮件 / 日历两款应用。新应用基于目前已有的 Outlook 网页版开发，项目代号名叫 “Monarch”。

“Monarch”项目致力于建造一款通用的 Outlook 客户端来满足 PC、Mac 以及网页版的需求。目前微软已有的 Outlook 客户端包含 “邮件”UWP 应用、OutlookPC 版、Outlook Mac 版以及以及网页版，十分混乱。因此微软计划使用一个基于网页版 Outlook 开发的新应用来取代 “邮件”/“日历”两款自带 UWP 应用，这样方便 Mac 用户获得与 Windows 环境相同的使用体验，也方便个人以及企业付费用户使用一款 Outlook 管理邮件。

外媒表示，One Outlook 将内置于未来的 Win10 操作系统，今年年底开始推出预览版，并计划于 2022 年正式发布。同时，微软希望新应用能够替换庞大的旧版 Win32 Outlook 客户端。

IT之家了解到，推特博主 @ WinObs 近日曝光了新版 One Outlook 应用的截图，版本为 1.2.13303003。官方介绍信息表示这款应用为大屏幕设备设计，包含 win32、UWP 两个版本，同时支持英特尔以及 ARM 平台，此外还有网页版以及 macOS 桌面版本。但是官方也表示，这款应用不支持离线使用全部功能，需要稳定的互联网连接才可以正常使用。

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关键词：微软Outlook

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