新纪录：苹果 App Store 元旦单日消费额超 5.4 亿美元

IT之家 1 月 6 日消息 苹果公司今天宣布，元旦期间，App Store 的单日消费额超过 5.4 亿美元，创下了新的纪录，该公司还提供了 2020 年各项服务的多项亮点。

回顾 2020 年，苹果宣布 2020 年下载量最大的应用是 Zoom 和 Disney+，App Store 上的游戏 "变得比以往任何时候都受欢迎"。苹果透露，自 2008 年 App Store 推出以来，全球开发者从数字商品和服务中获得的收入现已超过 2000 亿美元。

苹果还补充说，在平安夜到新年前夜的一周内，App Store 用户在数字商品和服务上花费了 18 亿美元，主要是由游戏推动的。

2020 年也是苹果音乐“创纪录的一年”。超过 90% 的 iOS 14 用户使用了 “立即收听”和 “自动播放”等新功能，Apple Music 的实时歌词功能的参与度在 2020 年翻了一番。

苹果宣称，Apple TV 应用现在在 100 多个国家和地区的 10 亿多块屏幕上都可以使用，这得益于在选定的 LG、索尼和 VIZIO 智能电视，以及 PlayStation 和 Xbox 游戏机上推出。

该公司还庆祝了 Apple Fitness + 的成功推出，并强调了通过 Apple News 提供 “策划的世界级新闻”的重要性。

IT之家了解到，其他亮点还包括：Apple Books 在 2020 年的新客户数量出现了 “显著”增长，现在每月吸引了超过 9000 万活跃用户。目前，美国超过 90% 的商店、英国 85% 的商店和澳大利亚 99% 的商店都接受 Apple Pay。