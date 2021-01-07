微软正测试新版 Win10 删除文件恢复工具：支持常规、扩展模式

IT之家1月7日消息 外媒 Windows Latest 报道，在下一次更新中，Windows 10 上的文件恢复变得更加容易。

微软理解用户不小心删除文件的痛苦。2020 年初，微软发布了一款 Windows File Recovery 文件恢复工具，它允许你扭转决定，并恢复你从各处永久删除的文件，包括回收站。

IT之家获悉，Windows 文件恢复是一个命令行工具，它的工作方式与其他第三方实用程序不同，不过，你不必为高级版本付费。它只能使用命令提示符来访问，所以对用户的友好程度有点低。然而，微软有计划使该工具变得简单，现在正在推出新的改进。

微软的 Windows 10 恢复工具在计划于今年晚些时候到来的下一个更新中变得更好，并且变化已经在 Windows Insider 计划中向测试人员推出。

随着最新的预览更新，Windows 文件恢复工具的速度越来越快，并支持两种新模式 ——“常规”" 和 “扩展”。

使用新的 “常规”模式，你现在可以扫描磁盘驱动器（NTFS 文件系统）中被擦除的文件，并尝试恢复它们。微软指出，“常规”模式是用户的标准恢复选项，当你试图恢复最近被你删除的文件时，应该使用它。

“常规”模式比其他方法更容易，任何对 Command Prompt 有基本了解的人应该都能恢复文件。虽然常规模式对用户更友好，但如果你的驱动器中的可用空间被覆盖，它可能无法工作，特别是如果你的 PC 带有一个固态驱动器（SSD）。

如果你想恢复很久以前被删除的文件，微软建议使用新的 “扩展”模式，即使在磁盘已经损坏的情况下也可以工作。

自 Windows 文件恢复在 2020 年首次发布以来，微软表示已经收到了用户的宝贵反馈，未来几个月将发布更多对该工具的改进。

该恢复工具的第一次大更新将于 2021 年初向使用 Windows 10 2004 版或更高版本的普通用户发布。