用户反映苹果 Apple Watch 在异常天气下海拔信息误差大，只能重置

IT之家 1 月 7 日消息 据外媒 iphone-ticker.de 报道，Apple Watch Series 6 和 Apple Watch SE 在异常天气条件下可能会给出不正确的海拔读数。

Apple Watch Series 6 和 Apple Watch SE 采用了新一代的高度计，以提供实时的海拔信息。苹果表示，其更新后的高度计可以交叉引用来自 GPS 和附近 Wi-Fi 网络的信息，以检测地面以上的海拔高度的最小变化，上下限为 30 厘米的测量值。

然而，在德国大量 Apple Watch 用户收到的海拔高度读数误差很大。许多用户报告说，尽管受影响的设备过去工作正常，但他们的海拔高度被计算得高了 200 至 300 米。

苹果德国支持论坛上的用户发现，一段时间的低气压导致 Apple Watch 的高度计给出了不正确的高度读数。虽然气压变化对气压高度计的影响是正常的，但通常通过定期重新校准到当前海平面的气压值来处理这个问题。然而，苹果不允许用户手动进行高度计重新校准，目前还不知道 Apple Watch 自动重新校准的频率。

IT之家了解到，受影响的用户在徒步等锻炼时，应该还是能收到正确的信息，因为 Apple Watch 记录的是相对于起点的高度。尽管如此，目前还不清楚为什么一些 Apple Watch 没有使用 GPS 信息将气压测量与位置联系起来。这样一来，Apple Watch 就能识别何时出现对气压有重大影响的天气锋面，然后提示重新校准高度计。

德国的一些用户报告说，他们仍然收到不成比例的错误读数，有用户发现，触发高度计重新校准的唯一方法是对他们的 Apple Watch 和 iPhone 进行出厂重置。