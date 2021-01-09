通用汽车启用新品牌标识，强调其向电动汽车发展

IT之家 1 月 9 日消息 通用汽车公司周五公布了一个新的公司标识，这是这家底特律汽车制造商自 1908 年成立以来第五次对其标识进行重大重新设计。

通用汽车首席营销官 Deborah Wahl 表示，新标志的特点是以小写字母 “gm”作为该公司的首字母缩写，“m”有个下划线则是向其 Ultium 电池平台致敬，而 Ultium 电池平台将成为其新型电动汽车的基础，蓝色字母位于一个同色的圆形盒子内。

这一变化是在去年华尔街要求通用汽车分拆电动车业务的压力之后发生的，该公司表示已经分析并决定反对分拆。

摩根士丹利分析师亚当 - 乔纳斯 (Adam Jonas)此前建议通用汽车更改名称，以更好地代表该公司的未来计划，该公司的计划包括在 2025 年前投资 270 亿美元在电动和自主汽车上，在全球范围内推出 30 款新的电动汽车。

“我真的相信我们正处于电动汽车的拐点，”Wahl 在周五的媒体发布会上说，“今天，我们正在创建一个行动号召，我们正在展示我们计划如何通过邀请‘每个人加入’来引领未来。...... 我们希望引发大规模的电动车采用运动。”

不过通用汽车在下一代 Ultium 平台上的首款电动车从价格上看，并不是所有人都能买到。首款车是一款售价 11.26 万美元的 GMC 悍马电动车，随后是一款名为 Lyriq 的豪华凯迪拉克跨界车。预计未来几年还会有更低价位的车辆出现。通用汽车目前提供的雪佛兰 Bolt 电动车价格低于 4 万美元，但这并不具备通用汽车的 Ultium 技术。

IT之家了解到，通用汽车是最近越来越多的更改企业标志的大公司之一。其他公司包括起亚汽车、Rite Aid、汉堡王和辉瑞。