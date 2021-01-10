Facebook 研发机械振动部件用来减少 VR 显示器屏幕的纱窗效应

IT之家1月10日消息 根据外媒 roadtovr 消息，Facebook 现实实验室以及美国亚利桑那大学于 1 月 8 日共同宣布了一种高速机械振动部件，有助于减少 VR 显示屏的纱窗效应（SDE）。这种效应是由像素点之间的空隙过大导致。

纱窗效应一直是 VR 显示器的一个大问题，市面上几乎所有的设备都会有这个问题（除了惠普 Reverb G2）。该效应会损害视频观感以及清晰度，并且不能够通过提高分辨率的方式来改善。这款装置有着两对电源线，分别为 X 轴、Y 轴提供动力。显示屏幕部分固定在可移动金属底座上，屏幕采用独立的排线传输信号。

有的厂商为了减少纱窗效应，选择使用较小的视野，更高的屏幕距离来避免这个问题。一些品牌使用扩散膜片来混合光线。这种方法类似于相机 CMOS 的防抖技术，使屏幕快速抖动，来填充像素之间的空白。

这种方法使用压电材料驱动屏幕平台，使显示器以 120Hz 或更高的频率进行可控移动，可以根据像素大小来选择移动幅度。此外该方法可以适配 480Hz 显示屏，能够将一帧分为四个子帧，使用更复杂的路径进行像素填充，研究人员称之为 “非冗余”方式。

IT之家了解到，这种方法的移动路径可以为圆形、十字形、8 字型。对于 OLED 显示器，圆形路径更加适合。该方法能够在降低纱窗效应的同时，略微增强图像的清晰度。