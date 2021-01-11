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重橙网络：Flash Player 预计 1 月 12 日发行新版，Win7 以上仍支持原有功能

2021/1/11 16:02:21 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 11 日消息 Adobe Flash Player 中国大陆地区独家战略合作伙伴重橙网络今天发布预告，Flash Player 预计于 2021 年 1 月 12 日发行全新版本，提醒用户留意并及时更新。

重橙网络表示，2021 年 1 月 12 日，Flash Player 将进行版本更新。由于技术支持原因，本次及后续更新版本的 Flash Player 在 Windows7 以下（不包含 Windows7）、Linux、Mac 操作系统中不再支持视频格式内容的播放功能，其他原有功能可正常使用。

官方表示，Windows7、Windows8.1、Windows10 等其它操作系统中的 Flash Player 不受本次更新影响，将继续支持视频播放功能及其他原有功能。如果您在使用 Flash Player 过程中遇到视频无法播放或其他问题，可联系 Flash 技术客服获取支持。

IT之家曾报道，去年 12 月，Adobe 发布了他们最后的 Flash Player 更新公告，称这是 Flash Player 在中国大陆以外所有地区的最终发布版本。Adobe 称在 2020 年 12 月 31 日之后停止支持 Flash Player，Adobe 将从 2021 年 1 月 12 日开始阻止 Flash 内容在 Flash Player 中运行。

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关键词：Flash

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