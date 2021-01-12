重橙网络：Flash Player 发布重要更新，Win7 以下 / Linux/Mac 不再支持视频格式内容播放

IT之家 1 月 12 日消息 根据 Adobe Flash Player 中国大陆地区独家战略合作伙伴重橙网络的消息，Flash Player 34.0.0.92 现已更新，其中包括可用性、在线安全及稳定性的改善。
重橙网络日前发布公告，由于技术支持原因，本次及后续更新版本的 Flash Player 在 Windows7 以下（不包含 Windows7）、Linux、Mac 操作系统中不再支持视频格式内容的播放功能，其他原有功能可正常使用。
官方表示，Windows7、Windows8.1、Windows10 等其它操作系统中的 Flash Player 不受本次更新影响，将继续支持视频播放功能及其他原有功能。如果您在使用 Flash Player 过程中遇到视频无法播放或其他问题，可联系 Flash 技术客服获取支持。
IT之家曾报道，去年 12 月，Adobe 发布了他们最后的 Flash Player 更新公告，称这是 Flash Player 在中国大陆以外所有地区的最终发布版本。Adobe 称在 2020 年 12 月 31 日之后停止支持 Flash Player，Adobe 将从 2021 年 1 月 12 日开始阻止 Flash 内容在 Flash Player 中运行。