OPPO：“不可能的曲面”，3 月见

IT之家1月13日消息 刚刚，OPPO 官微发布消息，称 “不可能的曲面，3 月见”。这里指的 “不可能的曲面”，预计将是 OPPO 即将发布的 Find X3 系列旗舰手机。

IT之家了解到，据此前爆料的消息，OPPO Find X3 系列共包括三款机型，代号为 Fussi，首批搭载高通骁龙 888 芯片，首发安卓全链路色彩管理系统。

该机将采用 6.7 英寸、1440 x 3216 分辨率的显示屏 (525ppi)，与三星 Galaxy Note 20 Ultra 一样，具有 10Hz 至 120Hz 的自适应刷新率，最大色彩范围为 10.7 亿。

摄像头方面，将采用后置四摄设计，包括两颗索尼新推出的 IMX766 传感器（50MP），其中一个是广角镜头，另一个是超广角镜头，以及一个 13MP 的支持 2 倍光学变焦的长焦镜头和特制的 300 万像素的微距镜头（可实现 25 倍变焦）。

其他方面，这款手机约有 8 毫米厚，190 克重，曲面屏设计，弧形陶瓷玻璃或磨砂玻璃背板。预计将提供黑色和蓝色的配色，后续加入白色版本。此外，该机将采用 4500mAh 双电芯电池，支持 65W SuperVOOC 2.0 有线快充和 30W VOOC Air 无线闪充。