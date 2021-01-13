调查显示：五分之一的家庭拥有智能音箱

IT之家1月13日消息 Omdia 最新研究显示，2020 年全球智能音箱市场价值 97 亿美元，2025 年将增长到 263 亿美元，年复合增长率（CAGR）达 22.1%。

2020 年，全球智能音箱出货量为 1.36 亿台，同比增长 39.7%（YoY）。2025 年，Omdia 预测智能音箱出货量为 3.45 亿台，2020 年至 2025 年的年复合增长率为 20.5%。

根据 Omdia 在 2020 年中对 33 个国家和地区的 34,205 名受访者进行的调查，16.7% 的受访者表示他们拥有一个智能音箱。考虑到受访者和总家庭的加权平均数，这相当于 22.8% 的家庭拥有一个智能音箱。使用同样的调查方法显示，3.4% 的家庭拥有两个音箱，0.9% 的家庭拥有三个智能音箱。

调查还发现，每个受访者的一个智能音箱搭配 3.25 台智能电视，每个智能音箱配备 1.7 台电视流媒体设备。

在 33 个国家和地区中，5 个地区（15%）的智能音箱比电视流媒体音箱多，它们是埃及、法国、沙特阿拉伯、韩国和泰国。有一个国家地区（3%）的智能音箱比非智能（无线）音箱多，即英国。

IT之家获悉，报告指出，中国消费者对语音助手的使用体验也趋于良好，41% 的消费者对语音助手的整体体验评价为 "优秀"，相比之下，美国仅有 17% 的消费者体验评价为 "优秀"。