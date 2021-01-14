微软 Win10X 全新 “开始”菜单和启动动画曝光：任务栏居中，Windows Logo 加载右侧显示

IT之家1月14日消息 外媒报道，Windows 10X 仍在蜿蜒地走向 RTM，但我们知道这款操作系统已经接近发布，现在看到一些泄露的信息，展示了新操作系统的单屏版本。

外媒 WindowsCentral 的编辑 Zac Bowden 发布了一张图片，展示了 Windows 10X 新操作系统的 “开始”菜单。

这显示的是中央对齐的任务栏，上面有一个类似于平板电脑的图标页面，这是在之前的双屏版本图片中所熟悉的。

Spotify 出现在该列表中很有意思，因为它不是 UWP 应用，不过也可能是被固定住的 PWA 应用。另外值得注意的是，Windows 10X 的 “开始”菜单将应用和网站的快捷方式一视同仁。IT之家获悉，Windows 10X “开始”菜单不支持文件夹，这对于经常使用大量应用的用户来说可能是个问题。

在这次泄密之后，ALumia 还发布了一段短视频，展示了 Windows 10X 操作系统的启动动画，全新的 Winows Logo 位于屏幕右侧进行加载。

▲该动画来自 Windows 10X | Build 20279.1002。

目前认为，Windows 10X 的最终版本将在数周后才会发送给 OEM 厂商。

虽然 Windows 10X 最初是为高端双屏平板电脑设计的，但该操作系统现在已经重新瞄准了运行 UWP 应用和 PWA 的廉价笔记本电脑，主要竞争对手是 ChromeOS。它将具有真正的即时开启功能，为桌面操作系统提供智能手机体验的承诺。

预计第一批运行 Windows 10X 操作系统的设备将在 2021 年春季推出，像使用手机一样可以轻松直观地使用该操作系统。