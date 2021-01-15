苹果 iOS 14.4 Beta 2 代码泄密： 将对非原装相机的 iPhone 弹出警告

IT之家1月15日消息 外媒 MacRumors 报道，在本周向开发者和公测人员推送的 iOS 14.4 Beta 2 测试版中，外媒人员 Steve Moser 发现了一些代码，表明苹果将在那些用第三方售后组件而不是苹果原装组件维修或更换过摄像头的 iPhone 手机上引入新的警告提醒。

“无法验证这台 iPhone 拥有正版苹果摄像头，”该提醒消息会这样写道。与非正品 iPhone 显示屏的类似警告一样，这条消息很可能会根据需要出现在 “设置”应用 “通用”>“关于”下，该警告也可能会在短时间内作为通知出现在锁屏上。

IT之家获悉，苹果类似的显示屏相关警告不会以任何方式影响 iPhone 或显示屏的使用能力，因此与摄像头相关的警告大概也会如此，但具体情况还有待观察。苹果还为非正品 iPhone 电池显示了类似的信息，除了禁用显示电池最大剩余容量的电池健康功能外，同样不会影响设备的使用。

非正品摄像头信息很可能会引导用户转到未来的苹果支持文件，强调 iPhone 维修必须由经过授权、训练有素的技术人员使用苹果正品部件完成，包括苹果官方、苹果授权服务提供商以及苹果独立维修商计划。

去年，维修网站 iFixit 援引苹果内部文件报道称，授权技术人员必须运行苹果专有的基于云端的系统配置应用，才能完成所有 iPhone 12 机型的摄像头和显示屏维修。根据 iFixit 的测试，如果没有完成这一步骤，可能会导致摄像头在短时间内出现问题或完全无反应。