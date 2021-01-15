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首次大规模应用，西安 10 所学校新建机房部署统信 UOS

2021/1/15 7:08:58 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月15日消息 2020 年 12 月 22 日 - 23 日，西安市高新区初中英语口语监测工作在高新区 32 所中学顺利进行，共约 11000 名七、八年级学生参与了此次英语听说能力测评。

值得一提的是，据统信软件官方发布，本次监测是西安市高新区首次进行大规模英语听说类型评测，其中 10 所学校在新建机房采用了国内自研操作系统——统信 UOS，这也是统信 UOS 与科大讯飞英语听说系统的首次大规模应用尝试。

此次监测以人机对话、电脑评分的形式进行，按照读、听、说三个部分实施，主要监测学生英语语音语调、口语交流等基本过程和口语表达能力，促进新形势下英语信息化教育评价水平。

IT之家获悉，近期，统信软件旗下的统信学院就与西安电子科技大学、新疆农业职业技术学院、硅湖职业技术学院、北京网络职业学院、山西青年职业学院等高校通过课程植入、联合实验室、教材出版、考点共建等形式开始了在高校推广应用的第一步。

教育从娃娃抓起，自主操作系统的推广也应该从学校开启。越来越多的学校开始重视自主软件产品的应用，从学生教材、教学软件到日常工作等场景，统信 UOS 的产品与解决方案正快速走入校园，进入课堂，更好的服务教育信息化建设。

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关键词：UOS统信Linuxlinux

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