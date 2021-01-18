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微软 17 年老将 Brad Anderson 宣布离职，加入 Qualtrics 公司

2021/1/18 8:56:16 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月18日消息 外媒 ZdNet 报道，微软负责商业管理体验的企业副总裁布拉德 - 安德森（Brad Anderson）宣布，他将离开公司。安德森将加入体验管理软件公司 Qualtrics，担任产品和服务总裁一职。

在微软的 17 年多时间里，Brad Anderson 担任过许多不同的角色。最初于 2003 年从 Novell 公司加入微软公司，一开始是担任 System Center 配置管理器的总经理，但从 2007 年开始，他一直担任公司副总裁，担任一定的职务

IT之家获悉，随着 Brad Anderson 的离开，商业管理经验 CVP 的职位将转交给 Harvinder Bhela，他在微软的时间更久——将近 24 年。Bhela 早在 1997 年就开始在微软担任 Site Server 的开发负责人，目前担任 Microsoft 365 安全与合规的企业副总裁，他从 2018 年 7 月开始负责这个职位。

目前还不知道 Anderson 到底什么时候会交棒，但他并不是第一个加入 Qualtrics 的微软员工。2017 年，朱莉 - 拉尔森 - 格林（Julie Larson-Green）离开了微软首席体验官的职位，几个月后，她加入了 Qualtrics，担任类似的职务。Qualtrics CEO Zig Serafin 也曾在微软工作了 17 年。

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关键词：微软离职

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