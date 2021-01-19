香港股市成交额升至 360 亿美元，为 2015 年以来最高

1 月 19 日消息，据彭博社报道，随着内地投资者继续大举投资香港股市，本周二香港恒生指数创下自 2019 年 5 月以来的最高收盘点位。

在周二下午的交易中，恒生指数上涨 2.8%，超过去年的最高点。股票成交额达到 360 亿美元，创下自 2015 年以来最高纪录。在内地投资者的推动下，香港股市自 12 月下旬以来大幅上涨。

截至周二下午 3 点 53 分，内地交易者净买入 34 亿美元股票，此举也推动港元汇率升至一周多以来最高水平。香港交易所公司成为资金流入的最大受益者，股价上涨高达 8.9%。

各种迹象表明，内地投资者还将继续买入港股，投资者正在从内地 A 股市场撤出转而投资香港股市。整体来看，恒生指数股票价格仍要比上证指数便宜。尽管今年以来表现强劲，追踪香港上市中国公司的恒生中国企业指数仍然是全球最便宜的主要股指。

与此同时，本周二中国内地股市出现下跌，沪深 300 指数下跌 1.5%，创业板指数下跌 2%。

周一，上海半夏投资管理中心董事总经理李蓓在公司官方微信上写道：“是时候卖出 A 股，买入 H 股。真正的价值投资者会把贵州茅台转换成中国移动，将食用油公司股票转换成中海油。”

截至本周一，中国内地投资者已连续 11 个交易日净买入超过 100 亿港元（13 亿美元）的港股，这是自 2016 年底深港通开通以来持续时间最长的一次。投资者青睐的目标包括最近因美国限制而遭抛售的公司，例如中国电信和中国中车。

恒生指数目前处于 2019 年 5 月以来的最高水平，但距离 2018 年初的历史最高点仍有段距离。该指数今年上涨超过 8%，是地区表现最好的指数之一。

香港交易所成为了创纪录资金流入和交易活动激增的主要受益者。2020 年，香港交易所公司股价大涨 68%，而今年继续上涨约 20%。本周二，一项衡量交易动能的指标上升至 2015 年中国股市泡沫最严重时期以来的最高水平。

作为恒生指数权重最大的股票之一，腾讯自今年初以来已上涨 16%，周一收盘创下历史新高。多数分析师继续看好该公司并上调目标股价，其中最高的目标价相对于周一收盘价还有 29% 的上涨空间。