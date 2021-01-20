一个时代的结束：谷歌 Chrome 88 发布，永久取消对 Flash 的支持

IT之家 1 月 20 日消息 谷歌今天发布了 Chrome 88，永久取消了对 Adobe Flash Player 的支持，结束了一个互联网时代。

2020 年 12 月 31 日，Flash 达到了正式的生命终点（EoL），Adobe 正式停止支持该软件。1 月 12 日，Adobe 开始阻止 Flash 内容播放，钉上最后一颗钉子。

谷歌并不是一个人在进行移除 Flash 的行动，2017 年，Adobe 和苹果、Mozilla 和微软等其他浏览器制造商一起做出了这个决定。苹果和 Mozilla 也已经停止了对 Flash 的支持，微软也计划在本月晚些时候结束支持。

目前，根据网络技术调查网站 W3Techs 的数据，如今只有 2.2% 的网站使用了 Flash 代码，这个数字比 2011 年初的 28.5% 大幅下降。

谷歌工程总监 Parisa Tabriz 在 2018 年 2 月的一次会议上表示，每天至少加载过一个包含 Flash 内容的页面的 Chrome 用户比例从 2014 年的 80% 左右下降到 2018 年初的 8% 以下，这个数字很可能在此后持续暴跌。

FTP 支持也消失了

今天的 Chrome 88 版本也带来了其他功能、错误修复和安全补丁。其中最重要的变化是取消了对 Chrome 内部访问 FTP 链接（ftp://）的支持，这个进程早在 Chrome 86 中就开始了。

CHROME 现在会阻止混合的、不安全的下载

在 Chrome 88 中，谷歌也完成了去年开始的一项计划。在今天的版本中，Chrome 现在可以阻止某些 HTTP 文件的下载。

Chrome 将阻止下载的情况包括：当用户正在访问一个以 HTTPS 开头的网页，但文件是从一个以 HTTP 开头的 URL 下载的。Chrome 将这些情况视为 “混合”和 “不安全”下载，从 Chrome 88 开始将完全阻止这些情况，以保护用户。

其他变化

IT之家了解到，除此之外，Chrome 88 还取消了对旧的 DTLS 1.0 协议的支持，该协议在 Chrome 内部被用作 WebRTC 支持的一部分。

此外，Chrome 88 还将包含一个用于检测空闲状态的起源试验。当用户启用时，起源试验将允许网站请求查询用户是否在浏览器上处于闲置状态的能力，允许消息应用将通知引导到最佳设备。

对于部分 Chrome 88 用户来说，谷歌还将测试一个新的用户界面，即权限下拉面板，网站通过这个用户界面请求访问各种用户系统的权限，如麦克风、文件系统等。

在 Chrome 88 中，用户还将能够对所有打开的标签页进行搜索。

此外，Chrome 88 还放弃了对 OS X 10.10（OS X Yosemite）的支持。今后，Mac 上的 Chrome 将需要 OS X 10.11 或更高版本。

Chrome 88 还将阻止标签抢占攻击，浏览器还将大量节流后台标签中的 JavaScript 定时器操作，以提高性能并减少 CPU 和 RAM 的使用。

另一个重大变化是，Chrome 88 现在也正式支持使用 Manifest v3 扩展规则构建的扩展。基于这个新的争议系统构建的扩展程序现在也可以上传到 Chrome 网络商店。

最后，在 URL 栏中输入的单字在 Chrome 88 的企业版中默认不会被当作内网位置。