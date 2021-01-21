3226 元起，苹果 iPhone SE Plus 曝光：6.1 英寸屏幕，搭载 A14 芯片，支持 Touch ID

IT之家1月21日消息 外媒 MSPoweruser 报道，在 2020 年，iPhone SE 二代的推出大受欢迎，但去年的 iPhone SE 2 最大的一个问题是采用 4.7 英寸显示屏，这对于今天的智能手机来说还是太小了。不过，据报道，今年苹果计划推出一款更大的 iPhone SE 2021，名为 iPhone SE Plus。

根据 Twitter 博主 @aaple_lab 爆料信息，iPhone SE Plus 将采用 6.1 英寸 IPS 显示屏，并将搭载苹果 A14 芯片。这款智能手机将使用 1200 万像素主摄像头和 700 万像素自拍摄像头。6 种人像光效、OIS 光学防抖、智能 HDR 3，另外 Touch ID 也是将在 iPhone SE Plus 中加入的超赞功能。

这款 iPhone SE Plus 将拥有 IP67 等级防水防尘，这意味着它可以 100% 抵御灰尘和沙子等固体物体的侵袭，并且经过测试，在 15 厘米到 1 米的水中至少可以工作 30 分钟。

IT之家获悉，根据爆料，这款智能手机预计售价为 499 美元 (约合人民币 3226 元)起，将有三种不同的颜色选择 -- 黑色、红色、白色。而如果传言可信，iPhone SE Plus 将在 2021 年下半年推出。