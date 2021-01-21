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山东大学：师生专属正版 Photoshop 等 Adobe 全家桶上线

2021/1/21 14:23:35 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月21日消息 据山东大学官方微信发布，师生专属正版 Adobe 全家桶上线了。登录校园正版软件平台 softms.sdu.edu.cn，你想要的都能找到。为方便校外师生下载，用户可登录山东大学云盘（https://icloud.qd.sdu.edu.cn:7777），选择文档库-Adobe 软件下载。

IT之家获悉，本次服务授权范围为学校固定资产计算机及师生员工计算机

支持操作系统

微软 Windows7、Windows10 操作系统。

macOS10.15 以下版本操作系统。由于兼容性问题，macOS 10.15 及以上操作系统用户需提交相关信息后（学校首页信息服务 - 服务大厅 - macOS 系统 Adobe 软件申请）开通使用。

Adobe 软件产品

包括：Photoshop，Adobe Acrobat DC，Illustrator，InDesign，Premiere Pro，After Effects，Lightroom，Dreamweaver，Animate，Audition，Prelude，InCopy，Bridge，Media Encoder，Character Animator CC。（未来软件将会根据 Adobe 公司相关产品更新而升级或新增）

安装、激活步骤

1、登录校园正版软件平台（softms.sdu.edu.cn)并点击下载中心。

2、点击左侧分类 Adobe 一栏（分 Windows 版和 MAC 版），选择软件进行下载。

3、下载后解压，点击扩展名为 ".exe" 的可执行文件，启动安装程序。

4、输入学工号和激活码（软件下载页面可见）安装。

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关键词：AdobePhotoshop

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