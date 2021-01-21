山灵发布 M30 模块化流媒体播放器：高通骁龙 430 芯片，售价 19980 元

IT之家1月21日消息 山灵音响今日发布了 M30 模块化流媒体播放器。这款产品尽管为内置电池的可移动设计，但体积不输台机。这款产品用于独立播放本地 Hi-Fi 音乐，自带转盘、解码、耳放功能，同时支持 WiFi、蓝牙、同轴等接入方式，是一款功能全面的播放器、耳放整合产品。该产品此前于第五届耳机与杂谈年度盛典亮相，山灵表示 1 月 22 日会公布支持 M30 线下试听的经销商地址。

该产品搭载 16500mAh 大容量锂电池，目的是减少交流电输入以及转换过程的噪声，同时简化电路。M30 的 DAC 模块采用 AK4497×2 解码芯片，双 OPA2211 运放，能实现 1.1nV/√Hz 的低噪声。耳放模块采用 ADA4610-2×2+BUF634×4 的组合，提供充沛的功率。此外，还有着电子管模块可选，可玩性十分高。除了这两种模块，还支持 DAC 直通模式绕过耳放部分，便于模拟输出至音响功放。

系统方面，山灵 M30 搭载高通骁龙 430 8 核芯片，运行定制安卓系统，内存 4GB+32GB ROM，支持 2TB 扩展卡。

山灵 M30 支持外接移动硬盘进行播放、系统内安装第三方安卓音乐 App 播放等多种方式。蓝牙发射支持 LHDC/LDAC/aptX HD/SBC 等格式，蓝牙接受支持 LDAC/SBC 格式。

一名微博用户带来了该产品的拆解视频：

视频中可以看出，山灵 M30 正面、右侧共计 4 个模块均可以拆卸，使用螺丝进行固定。

IT之家了解到，山灵音响官方表示 M30 这款产品生产难度极高，组装难度大，因此产量有限，首批产品仅提供线下销售。线上销售预计将于 2021 年农历春节后公布。产品售价 19980 元。