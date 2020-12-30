海贝 R3Pro Saber 版音乐播放器新颜色上市：售价不变依旧为 1138 元

IT之家12月30日消息 海贝音乐今日发布了 R3Pro Saber 中国红、高级灰配色播放器，到手价与此前的灰色版本相同，仅为 1138 元。R3Pro Saber HiFi 播放器支持双向蓝牙 LDAC，有着单端、2.5mm 平衡双输出，可以连接 5G WiFi，支持在线 OTA 升级以及网络广播接收功能。

海贝 R3Pro 分为普通版与 Saber 版，唯一区别就是 DAC 芯片。普通版本使用双 CS43131 DAC，而 Saber 版使用双 ES9218P DAC，解析更高，输出功率更大，达到了 280mW，THD+N 低至 0.0003%。这款播放器搭载高性能 FPGA 芯片，两颗日本 NDK 低相噪有源晶振，适配不同采样率音乐。播放器采用海贝音乐定制的系统，采用触摸操作。

海贝 R3Pro 最大的特点是丰富的输入、输出功能。输入方面，支持蓝牙、USB解码 以及 WiFi 信号下的 DLNA/Airplay，可作为数字音频转盘。输出方面，不仅有着平衡、单端模拟输出，还有 USB 音频输出、数字同轴输出、蓝牙 LDAC 发射功能，在接收各种数字音频信号的同时，可以连接高品质台式解码器。该播放器没有内置存储，需要使用 TF 卡存储音乐。

蓝牙方面，海贝 R3Pro 系列使用蓝牙 5.0，支持 LDAC/AAC/SBC/aptX 协议，还有 , 海贝自有的 UAT 音频传输协议。该协议能够结合手机端海贝音乐 App，实现蓝牙 1.2Mbps 的传输，音频采样率高达 192kHz。

IT之家了解到，海贝 R3Pro Saber 播放器目前售价 1138 元，中国红、高级灰、黑色三种颜色售价相同。