一加 9 系列官宣 3 月 23 日海外发布，首发哈苏手机影像系统

IT之家3月8日消息 一加今日在其官方推特上宣布，一加联合哈苏一同打造的 OnePlus 9 系列将于美国东部时间 3 月 23 日正式发布，该机将首发哈苏手机影像系统。

此外，官方也公布了该机的定妆照，一加 9 Pro 背部将拥有极其醒目的 Hasselblad 标识。

此外，一加今日召开了一加影像交流会，宣布一加将与哈苏达成为期三年的合作，今年将成为“一加影像年”。

IT之家了解到，哈苏是位于瑞典哥德堡的一家高质量胶卷照相机生产商，创建于1841年，并在 19 世纪 80 年代至二战期间发迹，其 Victor Hasselblad 被委任为瑞典皇家空军的一种御用航空相机，二战结束后进入民用市场得以被广为人知。

此外，哈苏最出名的应该是美国阿波罗登月计划，当时几乎所有的照片都是通过哈苏改型相机拍摄而来。

根据此前爆料消息，一加 9 系列将包括一加 9、一加 9 Pro、一加 9R 三款机型，且一加届时将同步推出首款智能手表 OnePlus Watch。

一加 9 预计将搭载骁龙 888 芯片，采用 6.55 英寸 120Hz 刷新率 FHD+ 分辨率屏，尺寸为 70× 151 mm，镜头部分将包括一加 9 Pro 的两颗主摄和 2MP 摄像头，内置 4500mAh 电池，附赠 65W 快充头，至少提供 8+128GB 的存储。

一加 9 Pro（LE2123）将采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 屏，搭载骁龙 888 芯片，拥有哈苏加持的后置四摄（包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄以及 8MP 和 2MP 镜头），支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120 FPS），提供 12GB+128GB 存储，运行基于 Android 11 的氢氧系统。

一加 9R 预计将成为该系列中价格最低的一款，配备 6.5 英寸 90Hz FHD+ 显示屏和骁龙 690 芯片，或将提供 8GB +128GB 存储空间，配备 64MP 主摄和 5000mAh 电池，至少 30W 快充。

在今日的一加影像交流会上，一加宣布与哈苏长期合作，将以「刷新移动影像新标准」为目标，通过深层次的研发和技术合作，合力打造「一加｜哈苏 手机影像系统」。

哈苏副总裁 Jon Diele 希望通过本次合作，将哈苏标志性的设计理念与极致影像体验带给更多移动设备用户，融合卓越性能与科技之美，以全新的智能手机摄影系统，引领手机行业进入下一个篇章。

下图是哈苏大使、著名摄影师 尹超 使用搭载「一加｜哈苏 手机影像系统」的一加手机拍摄的两张作品。此外，Jon Diele 还向一加赠送了哈苏 907 X 登月 50 周年限量版，灵感来自于美国登月计划中使用的哈苏 HEC 相机。

据介绍，一加新机将搭载由一加、哈苏联合打造的「哈苏自然色彩优化」，带来更加自然舒适的色彩表现。除了一加影像实验室和哈苏相机团队展开的联合调试，一加还与三位世界顶级的哈苏大使合作，通过实拍现实复杂场景，进一步调试优化。

此外，一加新机还拥有为专业用户打造的“哈苏专业模式”，除了可以灵活调整快门速度、感光度、白平衡等多种参数，还可通过「峰值对焦功能」快速精确对焦，并能拍摄具有12位色彩深度的RAW格式照片，捕捉高达687亿种颜色。

当然，除了「自然色彩」和「专业体验」，一加还带来了四项影像技术，且宣布一加已经在全球建立了四大影像研发中心，并将在未来三年投入10 亿元打造极致影像体验。