刘作虎确认一加 9 系列手机将标配充电器

IT之家3月8日消息 一加今日官宣了一加 9 系列将于 3 月 23 日在海外发布，该系列将首发哈苏手机影像系统。

3 月 4 日，一加 CEO 刘作虎在国外论坛确认，一加 9 系列手机将标配充电器。

在论坛中，有用户表达了对新机不附赠充电器的担忧，刘作虎则回复他：

不要担心，手机盒中会有充电器的。

IT之家了解到，苹果、三星、小米、魅族等公司都已在最新的旗舰手机中默认去掉了充电器，并且推出了相应的公益方案。

看来一加此次除了 “不将就”，还要 “不跟随”。

据最新的信息汇总，一加将于 3 月 23 日发布一加 9 系列，将包括一加 9、一加 9 Pro、一加 9R 三款机型，且一加届时将同步推出首款智能手表 OnePlus Watch。

一加 9 预计将搭载骁龙 888 芯片，采用 6.55 英寸 120Hz 刷新率 FHD+ 分辨率屏，尺寸为 70× 151 mm，镜头部分将搭载索尼 IMX789 传感器，包括一加 9 Pro 的两颗主摄和 2MP 摄像头，内置 4500mAh 电池，附赠 65W 快充头，至少提供 8+128GB 的存储。

一加 9 Pro（LE2123）将采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 屏，搭载骁龙 888 芯片，拥有哈苏加持的后置四摄（包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄以及 8MP 和 2MP 镜头），支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120 FPS），提供 12GB+128GB 存储，运行基于 Android 11 的氢氧系统。

一加 9R 预计将成为该系列中价格最低的一款，配备 6.5 英寸 90Hz FHD+ 显示屏和骁龙 690 芯片，或将提供 8GB +128GB 存储空间，配备 64MP 主摄和 5000mAh 电池，至少 30W 快充。

在今日的一加影像交流会上，一加宣布与哈苏长期合作，将以「刷新移动影像新标准」为目标，通过深层次的研发和技术合作，合力打造「一加|哈苏 手机影像系统」。

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