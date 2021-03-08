一加与 Fnatic 电竞俱乐部合作结束，氧 OS Fnatic Mode 将更名为 Pro Gaming Mode

IT之家3月8日消息 据外媒 XDA 报道，一加于 2019 年首次与专业电竞俱乐部 Fnatic 合作开发了一加 7 系列。该合作伙伴关系为一加 7 氧 OS 系统中带来了一个称为 Fnatic Mode 的游戏模式，还有一个复活节彩蛋和一些以 Fnatic 为主题的壁纸。

在一加 7 系列发布之后，这些功能逐步推广到了几款较老的一加手机中。

据报道，一加最近开始为一加 7 系列推出基于 Android 11 的氧 OS 11 Open Beta 3，有 Reddit 用户发现，在该版本中，Fnatic Mode 已更名为 Pro Gaming Mode（专业游戏模式）。

IT之家了解到，外媒已向一加确认了该更改，一加官方表示：

一加与 Fnatic 的合作伙伴关系已经自然而然地结束了。使用 Fnatic Mode 的用户将继续获得相同的功能，但该功能将使用新的 Pro Gaming Mode 名称。从一加 6 系列开始，命名更新将向所有设备推送。Fnatic 一直是一加的支持合作伙伴，我们期待着将来再次合作的机会。

名称更改后，该游戏模式依然可以使用，但复活节彩蛋和 Fnatic 主题壁纸可能将会下架。