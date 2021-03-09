双旗舰 CMOS，一加 9 Pro 预热：除 IMX789 外还将配备 IMX766 超广角镜头

IT之家 3 月 9 日消息 一加手机官方宣布，一加 9 系列新品发布会将于 3 月 24 日 14:00 举行，届时将为大家带来新一代旗舰机型一加 9 系列 。

现在一加在海外继续预热该机，海报显示一加 9 Pro 除了搭载 IMX789，还将配备此前 OPPO Reno5 Pro+ 定制首发的 IMX766 超广角镜头，也就是说，一加 9 Pro 将拥有两颗定制的索尼旗舰大底镜头。

值得一提的是，此前爆料信息显示 OPPO Find X3 系列同样也会用到这颗 CMOS。

IT之家了解到，一加花费了上亿元打造 IMX789 传感器。这是一加有史以来投入成本最高的定制传感器。除了双原生 ISO、全像素全向对焦技术、实时 HDR 视频拍摄等，IMX789 还将提供 4K 120 帧的视频拍摄体验。

根据此前爆料内容，一加 9 预计将搭载骁龙 888 芯片，采用 6.55 英寸 120Hz 刷新率 FHD+ 分辨率屏，尺寸为 70× 151 mm，镜头部分将包括一加 9 Pro 的两颗主摄和 2MP 摄像头，内置 4500mAh 电池，附赠 65W 快充头，至少提供 8+128GB 的存储。

一加 9 Pro（LE2123）将采用 6.7 英寸 120Hz 刷新率 AMOLED 屏，搭载骁龙 888 芯片，拥有哈苏加持的后置四摄（包括 48MP 主摄、50MP 辅助主摄以及 8MP 和 2MP 镜头），支持录制 8K 视频（30 FPS）和 4K 视频（120 FPS），提供 12GB+128GB 存储，运行基于 Android 11 的氢氧系统。