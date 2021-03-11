英伟达展示深圳新办公室：配备专业游戏室，还有大型咖啡厅

IT之家 3 月 11 日消息 近日，英伟达深圳办公室入驻新址，升级后的英伟达办公室更加宽敞、舒适、充满现代感。今天，英伟达官方发布了几张图片进行了展示。

官方表示，NVIDIA 深圳办公室新址位于交通便利、四通八达的威新软件园 8 号，在一座大厦中占据 4 层空间。办公室拥有足够宽敞的空间，可容纳 500 位员工。

IT之家了解到，英伟达办公空间里不但有供内部使用的专属电梯，也有可以步行的楼梯。办公室还配备 28 个 phone room 和 6 个phone pod，如需要接听电话，讨论工作，或者电话会议，无需预定即可使用。

英伟达表示，除了专业现代的办公环境，这里的员工还可以享受到贴心愉悦的休闲氛围，例如办公室的每一层都有专门为员工开设的休息室，可供同事们品尝甜点、咖啡和茶饮。在 6 层，还有一个大型咖啡厅，这里不但有桌球还有飞镖游戏供大家娱乐和社交，还可容纳 130 人同时落座。

8 楼配备了 Game Zone，提供专业的游戏设备。英伟达表示还为员工准备了放松身心的专业按摩椅。此外，从 3 月下旬英伟达将聘请资深瑜伽教练，为深圳办公室的同事们提供每周两次的瑜伽课程。

▲英伟达实验室

▲英伟达会议室

▲英伟达咖啡厅

（以上图片来自英伟达微信公众号）