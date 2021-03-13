苹果 M1X 芯片参数预估，多核性能超越十核酷睿 i9

IT之家 3 月 13 日消息 据 WCCFTech 报道，苹果尚未公布的 M1X 芯片性能可能极其强大，多核性能预估超越十核酷睿 i9-10900K 和八核锐龙 R7-5800X 。

IT之家了解到，苹果的新款 MacBook Pro 机型有望在 2021 年下半年批量生产，预计这是最早一批搭载 M1X 芯片的设备。这款即将发布的芯片据说比 5nm 架构的 M1 还要强大。YouTube 博主卢克 · 米亚尼（Luke·Miani）根据苹果现有芯片组的性能数据提供了一些性能估计，如果这些数字是准确的，新的 MacBook Pro 机型可能是世界上性能最强的便携式笔记本电脑。

米亚尼提供了一个图表，显示了 M1X 的预估性能。暂时不知道新的 Apple Silicon 芯片组是否会叫做 M1X ，不过更重要的是它的运行性能如何。

根据之前苹果芯片的测试结果来推算，M1X 的 Geekbench 的多核得分几乎达到了 14000 分，明显快于 8 核的 AMD Ryzen 7 5800X 和 10 核的英特尔 Core i9-10900K。值得一提的是，在 M1 正式发布之前，米亚尼提供了 A14X Bionic 的一些估计性能数据，显示结果与 Core i9-9880H 不相上下。M1 仅仅是 A14X Bionic 的一个名字不同的变体，之前的官方基准测试显示米亚尼的计算是准确的。

那么是否可以接受米亚尼对苹果下一款 Apple Silicon 芯片的性能预测？考虑到他在上一次的预测是正确的，他的这次预测可能也是对的。之前一份泄露的规格表显示，M1X 可能是一个 12 核的处理器，有知情人士在谈论下一代苹果芯片时，也认为下一代 Apple silicon 处理器核心数量是 12。光是核心数量就能说明新款 MacBook Pro 机型的强大性能。