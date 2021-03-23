分析师：所有苹果 iPhone 13 机型都将提供 1TB 存储空间和 LiDAR 摄像头

IT之家 3 月 23 日消息 苹果通常将其 “Pro”系列的 iPhone 与价格较低的标准版区分开来，前者会加入一些高级功能和附加功能，如高级材料、更好的显示器、改进的相机等。然而，在 2021 年，苹果可能会为所有 iPhone 13 机型提供类似的功能，至少在最大存储容量和相机方面。根据最新的报道，今年晚些时候到来的四款 iPhone 机型可能会提供最高达 1TB 的存储空间，以及激光雷达摄像头。

Wedbush 分析师 Strecker Backe 和 Daniel Ives 的一份新说明指出，所有 iPhone 13 机型，包括价格较低的 iPhone 13 mini 和 iPhone 13，将配置最高 1TB 的内部存储空间，这将是苹果首次为用户提供 1TB 存储容量。两位分析师还声称，所有 iPhone 13 机型都将配备激光雷达摄像头。

不过，此前巴克莱分析师 Andrew Gardiner 称，只有 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 会配备激光雷达摄像头，而 Front Page Tech 则称上述机型将提供 1TB 的存储空间，iPhone 13 或 iPhone 13 mini 则不会有。由于有很多相互矛盾的报道，建议读者至少在目前对这些信息持谨慎态度。

到目前为止，传闻一直保持一致的是 iPhone 13 系列的发布时间。Wedbush 的 Daniel Ives 早些时候表示，随着供应链问题的明显解决，苹果可能会在 9 月底推出新的 iPhone 13 系列。天风国际证券分析师郭明錤也谈到了 iPhone 13 的上市时间表，他表示任何机型都不会出现生产延误，这表明苹果的目标是在 9 月份推出所有设备。

IT之家了解到，传闻中 iPhone 13 mini 和 iPhone 13 不支持的一项功能是速度更快的 120Hz LTPO OLED 屏幕，这是为更高端的 Pro 机型保留的。

假设 Wedbush 最新的报告是真实的，那么苹果可能会因为将高端功能带到价格较低的版本中而获得出货量的增长。