2020 年智能手机 CIS 图像传感器市场排名：索尼、三星、豪威科技位居前三名

IT之家3月24日消息 Strategy Analytics 手机元件技术服务（HCT）最新发布的研究报告《2020 年 Q4 智能手机图像传感器市场份额：索尼引领，但份额下降》指出，2020 年（日历年），全球智能手机图像传感器市场总收益为 150 亿美元。

IT之家获悉，报告发现，2020 年智能手机图像传感器市场整体收益同比增长 13%。2020 年，索尼以 46% 的收益份额成为智能手机图像传感器市场的第一名，紧随其后的是三星 LSI 和 OmniVision Technologies（豪威科技）。2020 年，前三名供应商在全球智能手机图像传感器市场占据了近 85% 的收益份额。CIS 供应商推动了高分辨率图像传感器的销量。

Strategy Analytics 表示：“新冠疫情对图像传感器市场的影响不大，智能手机 OEM 厂商依然对 CIS 有着强劲需求——2020 年，这些 OEM 厂商在各价格段的智能手机中大量采用高分辨率传感器和更高的传感器配额。由于华为受到制裁，索尼失去了关键业务，三星、OmniVision 和 SK 海力士继续从索尼手中夺取市场份额。我们预计，随着智能手机图像传感器市场竞争的加剧，索尼的市场主导地位将受到越来越大的威胁。”

Strategy Analytics 表示：“智能手机 CIS 图像传感器的强劲需求是由多相机的扩展和智能手机卓越的照相能力所驱动，这将推动图像传感器市场的增长。然而，半导体短缺可能会在满足 CIS 需求方面带来挑战。”