《怪物猎人：崛起》即将发售，IGN 给予满分评价

IT之家3月25日消息 《怪物猎人：崛起》马上就要解锁发售了（日版 23 点，港版 24 点），不知道各位小伙伴准备好了吗？本作目前仅有 PC 版和 NS 版，PC 版预计将于 2022 年上线。

此外，联名版的任天堂 Switch 主机也将在明日开售，售价 38400 日元（不含税约合 2394 元人民币），Pro 手柄定价 7480 日元（不含税约 466 元）。

IT之家了解到，本作为《怪物猎人》系列 Switch 正统独占作品，这次是和风主题，封面怪物为怨虎龙。标题的 “崛起”意指 “无拘无束尽情跃动的动作”，本作新增了「翔虫」的生物，能够飞向猎人指示的方向，并使用特殊的「铁虫丝」将猎人拉近。

据悉，该系列作品中的经典怪物和全新的怪物都会登场，本次还加入了全新的随从「牙猎犬」，能够配合猎人积极地发起连携攻击。猎人还可以骑在牙猎犬的背上进行不消耗猎人耐力的高速移动。

随着游戏即将解禁，各大评测媒体也公布了自己的评价，相比上一款备受期待的大作《赛博朋克 2077》口碑更好一点，在五十多家媒体中有 53 家给出了 75 分以上的成绩。

其中 IGN 日本给出了满分评价，他们认为该作在之前的基础上加入了翔虫和交换技能系统使游戏的动作系统更加细化，有所创新，同时平衡性也做的不错。而 IGN 意大利则认为卡普空为了降低门槛引入的新机制是个败笔，故打了 70 分的低分。