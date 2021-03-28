微软 Win10 记事本未来将变得更加出色

IT之家3月28日消息 微软近日发布了 Windows 10 21H2“太阳谷更新”测试版本 Build 21337，其中使得 Notepad（记事本）成为一个独立的可更新的商店应用。

Windows 10 的记事本应用在 2020 年得到了不少关注，当时微软对它进行了更新，增加了一些新功能。在 Build 21337 或更新版本中，Notepad 更新将通过微软商店自动推送。

这是朝着正确的方向迈出的一步，因为这意味着你将能够获得 Windows 10 主要功能更新之外的新 Notepad 功能。

从 Windows 1.0 开始，记事本就已经包含在 Windows 系统中了，而且每次 Windows 版本都会对它进行更新。根据官方的发布说明，记事本上次更新的内容是支持扩展的换行、环绕搜索和未保存内容的指示器。

“30 多年来，记事本一直是 Windows 中的一款快速、简单的文本编辑器，现在可在 Microsoft Store 中购买! 立即查看、编辑和搜索纯文本文档和源代码文件。”

通过将著名的文本编辑器转移到微软商店，它现在可以像其他商店应用一样进行更新，而且它不会与操作系统的更新挂钩。这也将允许微软更快地响应问题和反馈，并通过单独的商店更新来解决问题。

IT之家获悉，值得注意的是，Notepad 更新只限于 Windows 10 太阳谷测试版本，也就是将于今年 10/11 月发布的 21H2 版本。目前，我们还不清楚 Notepad 是否也会通过 Windows Store 在旧版本的操作系统上获得更新，比如 21H1 和 20H2 版本。

此外，Notepad 似乎已经从 Windows 附件文件夹中移出，它将在 “开始”菜单中拥有自己的位置。