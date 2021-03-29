2399 元起，vivo S9e 正式开售：32MP 前置镜头 + 天玑 820 芯片

IT之家3月29日消息 vivo 旗下第二代 Se 产品 vivo S9e 现已正式开售。

vivo S9e 定位年轻用户，拥有超薄机身、3200 万像素超清晰前置、6400 万像素三摄后置，8GB+128GB 版本售价 2399 元，8GB+256GB 版本售价 2699 元，拥有星夜极光、水光晶钻、黑曜石三种配色。

vivo S9e 黑曜石配色版本机身厚度为 7.31mm，重量为 168.8g，采用前后 2.5D 弧面与平直中框的设计。IT之家了解到，黑曜石配色版本采用 AG 玻璃后盖材质，星夜极光、水光晶钻则为光面玻璃。

此外，vivo S9e 采用了一块 6.44 英寸 AMOLED 显示屏，屏占比达 91.01%，支持 90Hz 刷新率及最高 180Hz 触控采样率，其局部峰值亮度达 1300nit，对比度为 6000000:1，支持 DCI-P3 广色域与 HDR 技术。

相机方面，vivo S9e 采用 3200 万像素前置镜头，支持全新升级的超清夜景 2.0，后置 6400 万像素超清主摄、800 万像素超广角镜头、200 万像素微距镜头。

配置方面，vivo S9e 搭载 7nm 制程天玑 820 八核芯片，支持双模 5G 双卡双待、Multi-Turbo、游戏魔盒等功能，内置 4100mAh 电池，支持 33W 闪充。

系统方面，全新的 OriginOS 也出现在了 vivo S9e 上，包括创新 UI、华容网格桌面网格体系，以及原子通知、原子随身听等组件。