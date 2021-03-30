货拉拉 CEO 就女孩跳车身亡事件发反思信，称未来两年将在安全上投入 6 亿元

IT之家 3 月 30 日消息 继 3 月 11 日上线行程录音、开始安装 “安心拉”智能行驶记录仪后，今日，货拉拉再次宣布上线行程位置保护、升级逾期订单预警和安全中心功能。

与此同时，货拉拉创始人兼 CEO 周胜馥向公司全员发布《长沙坠车事件的反思》内部信，信中强调，货拉拉将尽公司之力做好安全工作，未来 2 年将投入超过 6 亿元用于安全提升。

IT之家附周胜馥向公司全员发布《长沙坠车事件的反思》内部信原文：

长沙坠车事件，我一直都在反省反思，这里也想和大家分享一下我的感受。

面对这次悲剧，我们是责无旁贷的。比如大家会问，为什么事件 2 月 6 日发生，我们 2 月 8 日才知道？知道事件之后为何动作这么慢？那 6 分钟，究竟发生了什么？这些问题，我们难辞其咎。归根结底，我们的安全意识薄弱，产品安全流程，尤其是涉及跟车订单的安全流程存在很大漏洞，而一次事件将这些漏洞彻底展现。

所以网上一片骂声，有骂我的、有骂货拉拉的、有骂我们司机的。其实骂我，我觉得活该，因为我确实没有更早把安全工作完善，也没有妥善处理事件。但是骂货拉拉和骂我们司机，我是很心痛的，尤其有些人会说货拉拉经营没有什么道德底线，说我们罔顾人命，为了赚钱不择手段。

其实，公司的道德底线，我们愿意用企业的生命去捍卫。5 年多前，我们 A + 轮融资的时候，是 O2O 特别冰冷的时期，而为了能融到钱，不少公司业务数据会造假。记得当时我们每天的订单还不到 1000，但竟然有一个竞对会对投资者说他们 2 万多单，是我们的 20 多倍，这和我们知道的事实很不一致。那一次应该是我们创立以来最大的生存危机。如果融不到钱，公司就会倒闭，但如果不造假，我们融到钱的机会又微乎其微。谁会投一家规模只有同行 5% 的企业呢？真正考验一个人或者一个企业的价值观，肯定是在艰难或者危机的时候。最后，我们的决定是不造假，当代价可能是死亡的时候，我们还是选择了诚信。

所以，当大家批评我们毫无道德底线时，我十分痛苦，但最让我感到痛心与愧疚的，是对平台司机群体的谩骂，因为我们平台上绝大部分的司机，都勤奋而友善，也一直通过自己的奋斗改善家人的生活。他们是一群不一定起眼的劳动者，却一直为城市发展默默付出。前几天一个客服同事和我说，曾经有一位姓李的司机找我们客服，说希望我们以平台做活动的理由，给一位客户退回运费，原因是客户的孩子有先天疾病，导致家庭比较困难，李司机希望免费帮客户，但又不希望客户不好意思，我听了之后很感动。其实这样正能量的事情经常在我们平台发生，而像李司机这样的货运司机也很多，但这次都因为我的处理不善，让他们蒙上污名。我十分内疚。

但内疚，心痛，自责于事无补，最负责任的做法，还是切切实实解决问题。我曾想过是否需要关停搬家业务。无论是 “天价搬运费”，还是这次悲剧都发生在搬家业务里，而搬家业务占我们的体量也不大，我们却要背上很大风险。不过后来我想明白了，关停业务是很不负责任的办法，因为它的本质是掩盖问题，甚至会把问题变得更严重。如果我们具备能力和资源都不去解决这些安全问题，那谁会解决呢？长沙坠车成了全国性舆论事件，其中一个原因是它发生在一个全国平台上，所以事件背后的问题得以曝光、放大，引起社会重视。问题曝光了，我们理应直面挑战，虽然解决问题的成本可能很高，但这就是不容回避的社会责任。

我们一直说，企业是解决社会问题，让社会进步的工具，而企业的价值是解决社会问题的部分价值回收。我们也一直说，我们想做一家伟大的公司。“大”是指市值大，“伟”是什么呢？我们的理解就是受人尊敬，而尽力承担和损益表无关的社会责任，是赢得大家尊敬的路径。大不大看市值，伟不伟在人心。

所以，我们不会逃避问题，并且会尽公司之力做好安全工作。到目前为止，我们向社会承诺的安全整改都已完成落地。但这也仅是一个开始，我们会在员工安全意识教育与提升、司机安全培训、智能车载硬件铺设、安全准入升级、保险与事故处置、安全人力配置上持续加大投入，未来 2 年在安全上投入将超过 6 亿元，并且征集社会意见不断改进。到今年年底，智能车载硬件会覆盖到 50% 以上的订单，同时，在搬家订单超过日均 1000 单的城市，我们会做到有人跟车订单 100% 的覆盖。

我还是相信，企业的责任心和科技的力量，可以降低社会的不幸事件。安全事件的概率永远不可能为 0，但我能做的，就是带领货拉拉，让不幸事件，能少一次，就少一次。

最后，非常感谢在这个艰难期间每一位竭尽所能的同事，在巨大压力下，还需要大家加班加点。但即使如此，这一个多月来，我是一句抱怨的话也没听过。能和大家共事，我感激在心。