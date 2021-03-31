郭明錤：苹果 iPhone 13 系列将搭载 7P 广角镜头

IT之家 3 月 31 日消息 天风国际分析师郭明錤今天发布最新报告称，根据其最新的产业调查，相信舜宇光学有望通过 iPhone 13 (2H21 新款 iPhone) 的 7P 广角镜头品质验证并取得订单，并预计在 2Q21 出货。

郭明錤还称，因 iPhone 13 mini、13 与 13 Pro 共用同一颗 f1.6 7P 广角镜头 (vs. 13 Pro Max 的 f1.5 7P 广角镜头)，故舜宇光学取得的订单为需求最大的项目，预估舜宇光学最快将自 5 月开始出货 iPhone 13 的 7P 广角镜头给 LG Innotek。

郭明錤还表示，舜宇光学的苹果镜头出货可望在未来 3 年内显着增长。苹果未来对光学镜头需求将因新产品 (如 AR/ME HMD、Apple Car 等) 而显着增加，故舜宇光学可望成为受益者。

镜头是将拍摄景物在传感器上成像的器件，相当于相机的 “眼睛”，通常由由几片透镜组成，光线通过时，镜片们会层层过滤杂光（红外线等），所以，镜头片数越多，成像就越真实。

IT之家了解到，郭明錤此前曾表示，两款 iPhone 13 Pro 系列手机的超广角镜头会从 iPhone 12 的 5P 升级至 6P。