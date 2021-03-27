消息称苹果 iPhone 13 Pro 有磨砂黑版本，不锈钢边框有防指纹涂层

IT之家 3 月 27 日消息 尽管距离发布会还有几个月的时间，但已经有不少关于 2021 年 iPhone 的传言。

据爆料者 Max Weinbach（通过 YouTube 频道 EverythingApplePro）透露，iPhone 13 将为 Pro 和 Pro Max 机型提供磨砂黑版本，此外新的不锈钢涂层可减少污迹和指纹，新机还将采用新的后置摄像头设计，以及改进的通话噪音消除。

上个月 , Weinbach 报告说，苹果计划为今年的新 iPhone 提供常显功能，他现在在这一报告的基础上，称除了提供 120Hz 的常显显示屏，苹果很可能会为 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 提供一个磨砂黑的版本。

Weinbach 表示，这种颜色是一种 “重新设计的石墨”，但却是 “边界黑色（borderline black）”。根据 Weinbach 的说法，苹果还在为新 iPhone 尝试一种橙色设计，几乎是青铜色的颜色，但他表示不太可能推出。

iPhone 12 系列带回了深受喜爱的平边设计，以及 12 Pro 和 12 Pro Max 的不锈钢边框。自这些机型推出以来，用户已经抱怨边框特别能沾污迹和指纹，特别是对于浅色的版本，如金色。根据 Weinbach 的说法，苹果希望通过采用新的防污和指纹涂层来在 iPhone 13 上解决这个问题。

至于手机背面，Weinbach 表示，新的摄像头模块将不会是完全扁平的，但每个镜头从主体上凸起的程度会降低。此外，紧挨着摄像头模块的部分将更小，减少摄像头系统的整体厚度。

除了之前传闻的一系列功能外，iPhone 13 Pro 和 13 Pro Max 相机系统还将包括一个新的人像照片拍摄流程。Weinbach 报道称，新 Pro 款 iPhone 上的人像模式将极大地依赖于激光雷达。目前 iPhone 12 Pro、Pro Max 和 iPad Pro 上的激光雷达，是用来改善低光图像拍摄的。Weinbach 表示，苹果今年将在人像模式上更进一步：“新款 iPhone 上的人像模式将有很大的改观。现在，它将主要依靠一种新的流程，将镜头以及激光雷达的数据都结合起来。激光雷达将专门用于更好的边缘检测。像路牌中较小的缝隙，现在应该可以通过新的技术来检测。此外，苹果还将为 2021 年 iPhone 提供人像视频模式，作为人像模式大改版的一部分。”

Weinbach 表示，苹果还将加入新的 iOS“图像稳定校正”模式，在视频中自动检测并保持主体对焦。鉴于这是基于软件的，目前还不知道 2021 款 iPhone 内的特殊硬件是否能实现这一模式，或者是否能在老款 iPhone 中提供。

至于产品线本身，Weinbach 表示，苹果计划在产品线中保留 5.4 英寸的 iPhone 13 mini 机型，尽管普遍报道 iPhone 12 mini 的销售表现不佳。通过 iPhone 13 mini，苹果希望改善电池续航，这也是喜欢小尺寸外形的用户所关注的重要一点。Weinbach 表示，电池本身的体积会更大，另外由于 A15 芯片的效率更高，电池续航时间将进一步提高。

Weinbach 此前曾表示，新 iPhone 将包括更强的 MagSafe、天体摄影功能以及拍摄人像模式视频的能力。

IT之家了解到，本周早些时候，据称是 iPhone 13 机型的前玻璃面板照片曝光，照片显示听筒被重新安置到了顶部边框。如果属实，这将是自 iPhone X 首次亮相以来，刘海设计最重大的改变，苹果分析师郭明錤表示，苹果计划从 2022 年开始，将部分 iPhone 机型改用打孔设计。