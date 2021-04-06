iQOO Z3 再开售，120Hz 屏适配 14 款高帧游戏，1699 元起

2021 年 4 月 6 日，iQOO 上个月正式推出了 iQOO Z3 5G 手机，该机搭载高通骁龙 768G 芯片和 6.58 英寸 FHD+120Hz 屏，售价 1699 元起。

官方将 iQOO Z3 称为“性能先锋”，号称“竞速三连，缺一不可”，支持 55W 闪充，宣称树立千元档闪充新基准。

IT之家了解到，iQOO Z3 充电也“够快”，只需 15 分钟就能充入 45% 电量，至快 52 分钟将 4400mAh 大电池充至 100% 电量。

当然，既然该机主打快充那显然不仅如此。

据官方，iQOO Z3 手机 Type-C 接口内触脚 Pin 使用比镀金效果更好的稀有“铑钌”金属镀膜，具有出色耐腐蚀耐磨损性能，通过 10000 次插拔和摇摆测试，使闪充连接失效率大幅降低，数据线线材采用三地线双面铝箔全新内芯，充电更加稳定耐用，有效减少烧端口的情况和内部线路的辐射干扰，内置电池具备低衰减性，使用原装充电适配器和数据线充电循环 800 次后容量依然不低于 80%，内置智能双芯配合 6 颗温度传感器构建十一重智能充电防护系统，有效控制充电时候的机身温度。

影像功能上，Z3 配备 6400 万超清全场景三摄，带来超清照片、4K/60fps 视频拍摄和多场景拍摄等丰富体验；系统方面，Z3 搭载全新 OriginOS for iQOO，带来焕然一新的使用和视觉体验。

其他方面，Z3 搭载高通骁龙 768G 处理器、UFS 2.2 闪存和“内存融合”，具备 120Hz 竞速屏，适配多达 14 款高帧率帧游戏，并拥有 180Hz 触控采样率，具备鹰眼显示增强 2.0、游戏护眼 2.0、游戏变声、游戏伴侣、游戏环绕音和 4D 游戏振感等功能。

此外，iQOO Z3 拥有神秘变幻的“星云”和浩渺深邃的“深空”两种配色，机身厚 8.5mm，重 185.5g。该机 6GB+128GB 版本售价 1699 元、8GB+128GB 版本售价 1799 元、8GB+256GB 版本售价 1999 元。