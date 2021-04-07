技嘉 Z590 小雕 PRO 主板促销：3 组 PCI-E4.0 插槽、支持 WiFi6

IT之家 4 月 6 日消息 有外媒此前报道称英特尔已在上周全面向主要合作伙伴发出公告，由于晶圆供应短缺，英特尔第 11 代 Rocket Lake CPU 将在第二季度开始缺货。随之而来的还有主板调价，博板堂爆料称，包括华硕等产商已决定将部分主板涨价。

随着英特尔最新的 11 代酷睿上市，技嘉一直是报价相对稳定的一家主板商，并推出了多款品质优良的产品，例如小雕 PRO Z590 AORUS PRO AX 主板，目前售价 2698 元。

IT之家了解到，这款主板采用 12+1 相直出式供电 (90A)，配备 3 组 PCI-E4.0 插槽，支持 2.5G WiFi6 无线网络，完美支持最新的 11900K/10900K/11700K 处理器以及 3070/3080 等显卡。

据悉，这款主板适配 XMP 5000 + 内存，拥有 3 个 PCI-E 4.0 M.2 SSD 插槽和 1 个 PCI-E 3.0 M.2 SSD 插槽，配备 WiFi-6 无线网卡 AX200。

拓展方面，这款主板采用 4×DDR4 内存、6×SATA 3.0/4×M.2、1× USB 3.2 Gen2x2 Type-C+1×USB 3.2 Gen2 Type-C+4× USB 3.2 Gen2 Type-A +6× USB 3.2 Gen1 + 8× USB 2.0 接口。

散热方面，该主板拥有第二代直触式热管、第二代堆栈式散热片、第二代 M.2 SSD 散热装甲、配备 5 重 W/mK LAIRO 导热垫，还支持 Smart Fan 6。

其他方面，这款主板还通了过 Hi-Res Audio 小金标认证，支持 DTS 音效，RBB FUSIDN 2.0、REB FUSIDN 软件、RBB FUSION App、拥有超耐久技术。