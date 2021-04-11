我国高铁时速超 300 公里不晕车原因揭晓：夹层玻璃无畸变，驾驶员技术过硬

IT之家4月11日消息 今日 @中国铁路 官方微博发表文章，详细介绍了我国高铁列车不晕车的原因。日常生活中有人乘坐时速 80 公里的轿车都会晕车，然而高铁速度超过 300 公里，却依然不会感到晕车。这是由于高铁车窗玻璃、无缝钢轨等技术特点，外加高铁司机驾驶技术的高超。

官方表示，我国高铁列车使用的安全玻璃是一种夹层玻璃，在两层玻璃中间夹有一层 PVB 胶片。这种玻璃具有良好的光学性能，没有光畸变，视觉清晰。光线透过玻璃均匀折射时，给肉眼一种 “减速”感；玻璃面积大，也能够扩大视野，减少眩晕感。此外，夹层玻璃还具有隔热、柔和光线的效果，进一步提高舒适度。

高铁不晕车的第二个原因是，人们肉眼判断物体运动的变量不是线速度，而是角速度。这是由于我国高铁大都建在桥梁上，因此景物离乘客距离较远，相对移动的角速度小。在相对线速度不变的条件下，距离越远，角速度越小；距离越近，角速度越大，因此不会感到眩晕。

第三个原因，是因为高铁采用的无缝钢轨。由于车轮与钢轨的接触面积仅有 100 多平方毫米，在这个面积上承载上百吨且不断变化的复杂载荷，哪怕是一根头发丝直径的凸起，都会导致轨道和车轮产生数吨的冲击力。无缝钢轨的焊接技术保证了多个钢轨之间光滑过渡，看不到焊缝，因此保证了舒适度。

IT之家了解到，我国高铁列车不仅依靠良好的线路条件，驾驶员的驾驶技术也十分重要。官方表示，在高铁司机的选拔过程中，驾驶技术需要经过层层笔试 + 实操考试。

实操考试时，需要在桌面上摆放多个不同宽度的小木条，高铁行驶过程中会教员会检查小木条晃动或倾倒的情况，以此来判断司机的驾驶平稳度。