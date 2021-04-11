厦深高铁达速至 250 公里 / 时运行，首次推出计次票和定期票

IT之家4月11日消息 据中国铁路发布，4 月 10 日起，厦深高铁在达速提质的同时，首次尝试 “公交化”运营模式，票种再添 “新成员”，推出计次票和定期票，为沿线旅客出行提供更多选择，缩短旅行时间。

厦深高铁连接厦门、潮州、汕头、深圳等沿海重要城市，全长 514 公里，2013 年开通运营。2019 年以来，铁路部门开展了厦深高铁达标提质工作，已具备按时速 250 公里运行的条件，同时推出多项服务新举措。

IT之家获悉，厦深高铁按时速 250 公里达速运行，对列车运行时刻进行优化调整，在厦门北至深圳北之间开行最快 2.5 小时可通达列车，同时在潮汕至深圳、广州间安排开行高品质城际列车。

厦深高铁达速运营初期，厦门北至深圳北间二等座最低票价 125 元、最高票价 219 元，具体以售票时 12306 网站公布结果为准。

中国铁路广州局集团有限公司充分借鉴京沪、成渝高铁试点成功经验，进一步在厦深高铁发售原有单次车票的基础上，推出 “20 次计次票”和 “30 日定期票”两款新型票制产品。持有者可在规定的有效期内，乘坐有限次数、指定到发站及席别的列车。

旅客购买 20 次计次票后，可于 90 天内乘坐 20 次指定到发站和席别的厦深高铁动车组。30 日定期票则是指购买后 30 天有效期内，最多可乘坐 60 次指定到发站和席别的厦深高铁动车组，旅客可根据自己的出行习惯选购。

持有人可以通过铁路 12306 网站、App 和自动售票机等预约席位。预约成功后，乘车人持有效身份证件原件进站检票乘车。

本次推出的两款新型票制产品，仅向已通过身份信息和手机号码核验的铁路 12306 注册用户开放，旅客可通过铁路 12306 网站、App 实名购买。

注册用户可为本人和本人账户下已通过身份信息及手机号码核验的乘车人购买。同一乘车人最多只能同时购买两个相同到发站的产品，不同到发站的产品则可同时购买多个，且仅限乘车人本人使用。

新型票制产品指定席位为一等座或二等座，购买产品后，乘车人需在 30 天内（含当天）启用乘车，30 天内未乘车的，产品自动失效并全额退款。

定期票、计次票为全价成人票，有效期从首次乘车之日起计算，铁路畅行会员购买和使用产品后可累积乘车积分。