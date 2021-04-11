Kensington 发布 Win10 台式机专用指纹识别器：支持 Windows Hello，可存储 10 个指纹

IT之家4月11日消息 外媒 Thurrott 报道，许多笔记本电脑都内置了 Windows Hello 红外摄像头或指纹识别器，而对于没有内置的笔记本电脑，USB 连接的指纹读取器也是随处可见。

不过台式机市场的服务并不尽如人意，近期，为 IT、企业和家庭办公专业人士提供桌面计算和移动解决方案的供应商 Kensington 宣布推出 VeriMark 桌面指纹钥匙 (K62330WW)，这是一款适用于基于 Windows 10 的台式机电脑的安全、可靠的生物指纹认证解决方案。

VeriMark 桌面指纹钥匙具有 3.9 英尺长（约合 118.87cm）的 USB 线缆，几乎可以放置在桌面的任何地方。它是一种多功能的生物识别安全解决方案，支持单因数（无密码）、双因数、多因数和 “点按即走”认证。这款符合 TAA 标准的设备将卓越的生物识别性能和 360 度可读性与防欺骗技术相结合，可部署在企业中，以支持符合（但不限于）隐私法律和法规的网络安全措施，如《通用数据保护条例》（GDPR）、《生物识别信息隐私法》（BIPA）和《加州消费者隐私法》（CCPA）。

IT之家获悉，官方介绍，新的 VeriMark 桌面指纹钥匙是企业桌面 PC 部署的理想选择，它支持最新的生物识别技术，并与微软服务兼容，包括 Windows Hello、Windows Hello for Business、Office365、Azure 和 Outlook。

下面是官方介绍的 VERIMARK 桌面指纹钥匙的特点和优势：

加密的端到端安全——Match-in-Sensor 指纹技术通过将数据存储在传感器中，只传输加密的匹配数据，保护不安全的指纹数据。超越了行业的误识率（FRR 2%）和误识率（FAR 0.001%）标准。

扩展的认证选项——FIDO U2F 认证和 FIDO2 WebAuthn 兼容的指纹密钥能够存储多达 10 个指纹，可在各大浏览器上提供认证支持。Tap-and-Go 让用户只需将手指放在钥匙上，即可实现安全令牌体验。

Windows Hello 认证——提供与 Windows Hello 和 Windows Hello for Business 的无缝集成，并与其他微软服务兼容，可轻松集成到当前的IT基础设施中。

VeriMark 桌面指纹钥匙有两年的有限质保支持，价格为 75 美元（约合人民币 491 元）。